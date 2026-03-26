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NA MIRA DA JUSTIÇA

Influenciadora coleciona mandados de prisão por infrações de trânsito

Casos envolvem direção sem carteira válida e ausência em audiência, o que levou à emissão de mandados

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
26/03/2026 10:19

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Influenciadora tem pelo mandados de prisão em aberto por infrações de trânsito
Influenciadora tem pelo mandados de prisão em aberto por infrações de trânsito crédito: Redes sociais

A influenciadora norte-americana Celina Powell, conhecida por brigas nas redes sociais, agora está na mira da Justiça. Segundo informações do site TMZ, a personalidade da internet tem vários mandados de prisão em aberto na Flórida, nos Estados Unidos, todos relacionados a infrações de trânsito.

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De acordo com documentos judiciais, Powell está envolvida em pelo menos dois casos diferentes, incluindo acusações de dirigir sem carteira de habilitação válida e uma infração envolvendo película escura nos vidros do carro, irregularidade comum, mas que pode virar dor de cabeça quando ignorada.

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A influenciadora também não compareceu a uma audiência na Justiça marcada para 10 de dezembro de 2025, o que levou à emissão de um mandado de prisão em um dos processos, com fiança estipulada em US$ 1.000 (R$ 5.250). Além disso, os casos foram classificados como inadimplentes e encaminhados ao Departamento de Veículos Motorizados (DMV), resultando na suspensão da habilitação.

Documentos mais recentes indicam que um advogado de defesa apareceu em tribunal em nome de Powell e declarou que ela é inocente. Até o momento, a influenciadora não comentou o caso. 

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Celina Powell é uma figura conhecida da internet americana, famosa por seu estilo controverso e por se envolver em polêmicas com celebridades, especialmente do universo do rap, como Cardi B. Ela ganhou projeção depois de participar de realities shows como “Two ways with Erica Mena” (2025) e “Off the record with DJ Akademiks”, de 2021. 

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