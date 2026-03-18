Atriz pornô é investigada por simular ato sexual em frente a embaixada

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A influenciadora britânica e criadora de conteúdo adulto Tia Billinger, conhecida nas redes como Bonnie Blue, virou alvo de investigação no Reino Unido por simular um ato sexual em frente à embaixada da Indonésia em Londres. O episódio ocorreu em dezembro e voltou a repercutir após a polícia britânica formalizar uma acusação de atentado público ao pudor contra a influenciadora. Caso seja condenada pela Justiça, ela pode pegar até seis meses de prisão.

Segundo autoridades, Bonnie gravou um vídeo em frente à representação diplomática segurando a bandeira da Indonésia enquanto simulava um ato sexual. A gravação foi interpretada como provocação e gerou críticas por suposto desrespeito cultural.

A investigação é conduzida pela Polícia Metropolitana de Londres. De acordo com um porta-voz da corporação, a mulher foi formalmente acusada por meio de intimação enviada em 16 de março. A influenciadora deverá comparecer ao Tribunal de Magistrados de Westminster no dia 22 de abril para responder pelo caso.

Em um vídeo publicado em um site de conteúdo adulto, ela ironizou a situação ao comentar o episódio. “Sim, fui presa em Bali por filmar. Por isso vim até aqui, para que eles assistissem pessoalmente”, afirmou.

A fala da influenciadora remete a um caso ocorrido em dezembro do ano passado, quando ela foi detida na ilha de Bali enquanto gravava um reality show com temática sexual envolvendo turistas estrangeiros. Na ocasião, a polícia local invadiu o local de gravação sob suspeita de produção de conteúdo obsceno, o que é proibido pela legislação indonésia.

Embora tenha sido absolvida das acusações mais graves, Bonnie recebeu uma multa equivalente a cerca de 9 euros e acabou deportada do país por violar regras de imigração ao trabalhar com visto de turista. Ela também foi proibida de retornar à Indonésia por dez anos. Autoridades locais afirmaram que o comportamento da influenciadora desrespeitava os valores culturais do país e justificaram a expulsão como forma de preservar a imagem de Bali como destino turístico.

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Bonnie Blue ganhou notoriedade internacional após afirmar ter mantido relações com 1.057 parceiros em 12 horas, em um evento realizado em uma mansão em Londres. A marca, no entanto, é contestada pela também criadora de conteúdo adulto Lily Phillips, que afirma ter superado o número ao registrar 1.113 parceiros em um único dia.