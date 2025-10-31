Modelo surpreende ao revelar desejo por 'fantasma da rainha Elizabeth II'

A modelo e produtora de conteúdo Lily Phillips causou surpresa ao revelar, em entrevista ao tabloide Daily Star, que gostaria de ter uma experiência sexual "paranormal" com o fantasma da rainha Elizabeth II. A declaração foi feita no clima de Halloween e chamou atenção pela mistura de humor, provocação e curiosidade sobre o tema.

Lily, que ganhou fama no ano passado ao afirmar ter feito sexo com 101 homens em um único dia, disse acreditar na existência de espíritos e demonstrou curiosidade sobre o assunto. "Sim, acredito. Acredito mesmo. Bem, já ouvi falar disso. Trisha Paytas (atriz, canotra e YouTuber americana) disse que fez sexo com um fantasma. Não sei se acredito muito nisso, já que certamente não se sente muita coisa. Para ser honesta, não sei como funcionaria", afirmou.

Questionada sobre com qual espírito aceitaria viver uma experiência do tipo, a modelo respondeu que escolheria a rainha Elizabeth II, falecida em 8 de setembro de 2022. "Seria uma espécie de vitória poder dizer que transei com a rainha. Seria ótimo descobrir o que está acontecendo e desvendar alguns segredos, porque talvez pudéssemos ter uma conversa íntima depois", disse Lily.

Histórico de declarações polêmicas

Foto: Reprodução/Redes sociais

A modelo inglesa é conhecida por falas provocativas e episódios controversos. Em 2023, ela ganhou notoriedade após afirmar ter tido relações sexuais com mais de cem homens em um único dia.

Segundo tabloides britânicos, o feito teria sido "superado" por outra mulher, Bonnie Blue, que alegou ter mantido relações com mais de mil parceiros em cerca de 12 horas.