Memorial da rainha Elizabeth II será projetado pelo arquiteto Norman Foster

O concurso para o projeto do memorial dedicado à rainha Elizabeth II, que faleceu em 2022, foi vencido pelo arquiteto britânico Norman Foster, anunciou o comitê de seleção nesta terça-feira.

O memorial incluirá uma estátua da rainha, que era uma grande fã da equitação, montando a cavalo, e outra ao lado de seu falecido marido, o príncipe Philip.

O memorial, no Saint James's Park, ao lado do Palácio de Buckingham, também incluirá uma ponte de vidro inspirada na tiara que a rainha usou em seu casamento em 1947.

"No coração do nosso plano está uma ponte translúcida que simboliza Sua Majestade como uma força unificadora, que reúne nações, países, a Commonwealth, organizações de caridade e as Forças Armadas", disse Foster em um comunicado.

Norman Foster, 90 anos, é considerado um dos principais representantes da arquitetura "high tech". O arquiteto britânico disse que está honrado por ter sido escolhido.

O memorial terá uma atmosfera "suave, tranquila, contemplativa" e será "uma ocasião para redescobrir, ou talvez para descobrir em alguns casos, o legado deixado por Sua Majestade", afirmou o arquiteto.

Elizabeth II faleceu em 8 de setembro de 2022, aos 96 anos, no castelo de Balmoral, na Escócia, após 70 anos de reinado.

Entre as obras concebidas por Norman Foster estão o novo estádio de Wembley, em Londres, o Palácio do Reichstag, sede do Parlamento alemão, em Berlim, o metrô de Bilbao e a Casa de Governo da cidade de Buenos Aires.

Foster recebeu a Ordem do Mérito da rainha Elizabeth II em 1997 e entrou para um grupo seleto de pouco mais de 20 pessoas reconhecidas por sua contribuição às artes, educação, literatura e ciência.

