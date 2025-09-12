Ex-funcionário revela o que Elizabeth II disse quando soube que ia morrer

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Nesta semana, a morte da Rainha Elizabeth II (1926-2022) completou três anos. Pela primeira vez, um ex-funcionário da monarca deu detalhes da convivência com a mãe do Rei Charles III e como ela reagiu ao saber que estava doente.

De acordo com o The Mirror, Paul Burrell era mordomo da família real e autor do livro “The royal insider”, em que detalha as vivências como lacaio do Palácio de Buckingham. Ele conta que, quando os médicos informaram à Rainha que ela tinha mieloma múltiplo, um tipo de câncer de medula óssea, ela reagiu com racionalidade. O diagnóstico ocorreu apenas algumas semanas após a perda do marido, o Príncipe Philip, em 2021.

Ele destacou que os médicos inicialmente acreditavam que a monarca não passaria do Natal de 2021. “Bem, é uma pena”, disse a rainha ao receber o diagnóstico.

Burrell relata que, na ocasião, a Rainha expressou tristeza por não poder celebrar seu Jubileu de Platina, que estava marcado para começar em fevereiro de 2022 em comemoração aos 70 anos de reinado.

O mordomo relata que Elizabeth pediu aos médicos para que a saúde fosse prolongada para que pudesse testemunhar este marco histórico com o público. “Vocês podem me manter viva para isso?”, perguntou à equipe médica.

Para atender a esse desejo, a monarca aceitou transfusões de sangue e seguiu rigorosamente as orientações médicas, abrindo mão de suas bebidas favoritas, como gim-tônica e martinis, e substituindo-as por suco de maçã. Aos domingos, ela optava por suco de tomate.

“Eles a mantiveram viva para testemunhar este marco, mas ela sabia, apesar de tudo, que estava morrendo”, afirmou Burrell.

Elizabeth II participou das comemorações do jubileu de Platina, que se estendeu até o mês de junho. Além disso, o estado de saúde da rainha foi mantido em segredo até os últimos dias de vida.

Ela passou suas semanas finais em Balmoral, com grande parte da equipe sem saber o quão grave estava sua condição. A monarca faleceu aos 96 anos, meses após a previsão inicial dos médicos, em setembro de 2022.

