Harry retornará ao Reino Unido para evento no aniversário da morte de Elizabeth II

AFP
AFP
AF
AFP
Repórter
28/08/2025 09:30

O príncipe Harry retornará ao Reino Unido no terceiro aniversário da morte de sua avó, a rainha Elizabeth II, no dia 8 de setembro, para participar de uma cerimônia beneficente, anunciaram nesta quinta-feira (28) os organizadores. 

O duque de Sussex "participará da cerimônia do 20º dos WellChild Awards", explicou em seu site a organização que dá nome aos prêmios e que ajuda crianças doentes. 

Harry, de 40 anos, filho mais novo do rei Charles III, vive na Califórnia com a esposa Meghan Markle e seus filhos desde 2020, após se distanciar da família real. 

O príncipe, que apoia a WellChild há 17 anos, fará um discurso na cerimônia, encontrará crianças gravemente doentes e suas famílias, além de entregar um prêmio a uma "criança inspiradora" entre quatro e seis anos. 

O príncipe, de 40 anos, garantiu em maio à BBC que deseja "reconciliar-se" com seu pai. 

Em julho, o jornal Mail on Sunday publicou fotos de uma reunião entre assessores do rei e Harry, o que aparentou um primeiro passo em direção a uma reconciliação. A rainha Elizabeth II faleceu no dia 8 de setembro de 2022. 

Poucos dias depois, Harry e seu irmão mais velho, William, herdeiro do trono, junto com suas esposas, apareceram, vestidos de luto, no castelo de Windsor, na última vez que foram vistos juntos.

psr/mb/jc

Tópicos relacionados:

gb gente realeza

