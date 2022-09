Conheça a mineira condecorada por Elizabeth II com ordem imperial

A medalha recebida por Sandra está exposta na sede da Cultura Inglesa em Belo Horizonte (foto: Cultura Inglesa/Divulgação)



A mineira Sandra Maria Laucas, de 80 anos, nunca vai esquecer o dia 20 de dezembro de 1989. Foi nessa data que a professora e diretora da Cultura Inglesa em Belo Horizonte recebeu uma carta da rainha Elizabeth II informando que ela seria condecorada com o título de membro honorário do Império Britânico.

Seu filho, Olavo Laucas, tinha cerca de 20 anos na época e se lembra da recepção nada pomposa no Automóvel Clube de Minas Gerais. Com a presença das principais autoridades britânicas no Brasil, ele viu a mãe receber um dos títulos mais notáveis que um brasileiro pode receber da família real – e que rendeu a ela convites para eventos ilustres no Brasil e no Reino Unido, que ela sempre fez questão de comparecer.

Indicação

Trabalhando desde jovem como professora e depois diretora da Cultura Inglesa, Sandra chamou a atenção do embaixador britânico no Brasil. Ela tinha participado da fundação da Associação Brasileira de Culturas Inglesas (ABCI) e da Latin American British Cultural Institutes (LABCI), e chegou a se tornar presidente dessas duas instituições.

Sandra já era uma das principais difusoras da cultura e língua inglesas no país na época, quando foi indicada para receber a ordem.





A seleção é minuciosa, e passou pelo crivo da família real, do primeiro-ministro e da própria rainha. A Ordem de Membro do Império Britânico é uma condecoração rara oferecida a pessoas que realizaram feitos notáveis no campo das artes, da ciência e no serviço público. Poucas pessoas receberam a condecoração real no Brasil.





Foi com surpresa que Sandra, aos 47 anos, recebeu a carta informando que seria uma das primeiras brasileiras a receber o título. Depois de anos de dedicação à docência, a notícia foi motivo de festa.





“Ela já tinha feito tantas coisas, e depois que recebeu a ordem, deu uma turbinada. Começou a fazer mais coisas ainda, ter mais envolvimento ainda”, disse Olavo.

Uma dessas ações que o título “turbinou” foi o lançamento, no Brasil, da English Speaking Union (ESU), cujo presidente na época era o Duque de Edimburgo, príncipe Philip. Nessa ocasião, a mineira teve a oportunidade de conhecer, pessoalmente, o membro da família real.

Encontros ilustres

Entre as autoridades britânicas que Sandra conheceu após se tornar membro honorário do Império Britânico está a ex-primeira-ministra Margaret Thatcher. O evento era o lançamento de um livro sobre a história da primeira mulher à frente do parlamento britânico, e Sandra foi convidada “independente de posicionamento político ideológico”, destacou seu filho. E foi.

A professora de inglês também conheceu o então príncipe, e agora rei, Charles III, em duas ocasiões. Uma delas foi em São Paulo, no Consulado Britânico.

Vida

Sandra Maria Laucas nasceu em Belo Horizonte em uma família simples de imigrantes italianos. Assistente de secretária do Consulado Britânico desde os 13 anos de idade, ela desde cedo buscou estudar o inglês. Formada, tornou-se professora na Cultura Inglesa.



Após anos de dedicação à docência, ela assumiu o cargo de diretora da instituição. Sua trajetória de esforço pessoal e dedicação ao ensino da língua e cultura inglesas no Brasil foi reconhecida não só pelos seus alunos e companheiros de trabalho, mas pela própria rainha.





Apesar do título, que a permitia assinar o nome com MBE, sigla para Member of the British Empire (Membro do Império Britânico), Sandra não costuma usar a sigla para se identificar. Olavo destacou que a mãe sempre foi uma pessoa simples, e entendia o título como um reconhecimento coletivo do trabalho da Cultura Inglesa em Belo Horizonte, e não só uma conquista pessoal.

Os vínculos com a Inglaterra seguem muito ativos, disse Olavo. Apesar da idade, Sandra segue acompanhando os noticiários e seus filhos e netos são muito ligados ao país britânico.

Luto

Sandra soube ontem da morte de Elizabeth II, e a notícia a abalou. A educadora tem admiração pela rainha, de quem colecionou muitas fotos, informações e lembranças durante suas décadas à serviço da cultura inglesa. Segundo Olavo Laucas, sua mãe se inspirava em Elizabeth, e sente muito seu falecimento.