Reino Unido cria comissão para construir 'memorial' em homenagem a Elizabeth II

436

O governo britânico anunciou a criação de uma comissão encarregada de apresentar, em 2026, um projeto de "memorial permanente" em homenagem a Elizabeth II, falecida no ano passado aos 96 anos, após 70 anos de reinado.



O ano de 2026 marcaria o centenário de nascimento da soberana.



Esta comissão, que será presidida pelo ex-secretário particular da rainha, Robin Janvrin, também deverá estabelecer um programa nacional de homenagens.



Para isso, vai se basear na longa vida de Elizabeth II a serviço do Reino Unido, e fará consultas à população. Em seguida, vai formular recomendações, que serão transmitidas ao rei Charles II e ao primeiro-ministro, informou o governo.



Devem participar da comissão membros da família real, personalidades políticas e outros especialistas.



O governo britânico informou que poderia ajudar a financiar os projetos selecionados.