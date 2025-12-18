Deportada da Indonésia, estrela do OnlyFans provoca autoridades

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A criadora de conteúdo adulto Bonnie Blue, nome artístico de Tia Billinger, voltou ao Reino Unido após ser deportada da Indonésia. Ela chegou a ser detida em meio a uma investigação relacionada à produção de conteúdo adulto, na semana passada.

A controvérsia teve início quando Bonnie foi abordada pela polícia local sob suspeita de envolvimento na gravação de conteúdo adulto. A Indonésia adota leis rígidas sobre moralidade e comportamento público, e qualquer associação com pornografia é tratada com severidade. O caso chegou a levantar a possibilidade de punições duras, mas terminou com a deportação da influenciadora.

Relatos indicam que Bonnie pagou uma multa de US$ 20 (R$ 110)para encerrar o processo e evitar a prisão. À imprensa, ela afirmou contar com apoio jurídico robusto e recursos financeiros para lidar com a situação, dizendo que nunca acreditou que acabaria atrás das grades. “Sou rica e tenho bons advogados, vocês realmente acharam que eu iria para a cadeia?”, ironizou.

Bonnie Blue já era conhecida no OnlyFans, mas ganhou projeção global no início do ano ao afirmar ter quebrado um recorde mundial ao fazer sexo com mais de mil homens em 12 horas. Desde então, a influenciadora tem sido presença constante em manchetes internacionais, alternando entre desafios legais, declarações provocativas e ações que reforçam sua imagem controversa.

O caso ultrapassou o entretenimento e chegou à política britânica. A líder conservadora Kemi Badenoch condenou publicamente as “manobras nojentas” de Bonnie Blue após a influenciadora declarar apoio ao Reform UK e elogiar posições do partido sobre imigração e impostos.

“O que Bonnie Blue tem feito vai muito além de ser apenas uma estrela pornô”, disse Badenoch em entrevista à rádio LBC, afirmando considerar algumas das atividades da influenciadora “bastante repugnantes”. A líder conservadora reforçou que, embora defenda liberdade de expressão, seu partido acredita em “padrões, família e moralidade”.

Do outro lado, parlamentares do Reform UK minimizaram as críticas e disseram aceitar “todo apoio possível”, postura que Badenoch classificou como oportunista.

Críticas dentro da própria indústria

As controvérsias também provocaram reações no meio do conteúdo adulto. A criadora Annie Knight, ex-amiga de Bonnie, criticou a forma como ela lidou com a prisão em Bali e disse estar decepcionada com a punição considerada branda.

“Não queria que ela fosse para a cadeia, mas uma multa mais pesada teria sido apropriada”, afirmou ao Daily Mail. Annie também acusou Bonnie de desrespeitar as leis e costumes locais, alertando que isso pode criar um precedente perigoso para outros criadores que viajam ao exterior.

Segundo Knight, a sucessão de infrações migratórias e a postura provocativa podem dificultar futuras viagens internacionais de Bonnie, inclusive para países com regras mais rígidas de entrada e análise de histórico em redes sociais.