Com duas vaginas e dois úteros, mulher faz sucesso no OnlyFans

Annie Charlotte, inglesa de 27 anos, está faturando alto no OnlyFans. Além de publicar conteúdo erótico, ela também chama atenção por causa de uma condição médica rara: útero didelfo, o que significa que tem dois úteros, dois colos de útero e duas vaginas. Apenas 0,3% das mulheres no mundo apresentam essa condição.

A jovem revelou ao The Post que está tendo um ano ainda mais lucrativo que o anterior. Desde o começo do ano, ela já acumulou cerca de US$ 200 mil (cerca de R$ 1 milhão), a caminho de igualar ou superar os US$ 400 mil (R$ 2,16 milhões) ganhos em 2024.

“É uma maneira interessante de ganhar dinheiro”, disse Charlotte. Ela criou a conta no OnlyFans em fevereiro de 2021. Ela contou que a plataforma ofereceu a oportunidade de lucrar sem precisar se envolver emocionalmente com os fãs, algo que não acontecia quando enviava fotos privadas de graça.

Além dos nudes, ela também realiza vendas mais inusitadas. Recentemente, recebeu US$ 500 (R$ 2,7 mil) por um lençol que ela havia usado na cama e US$ 700 (quase R$ 4 mil) por leggings e meias pós-treino.

Além disso, vídeos virais em suas redes sociais ampliam seus ganhos. Em abril, um vídeo explicando sua condição médica rara atingiu 22 milhões de visualizações, rendendo cerca de US$ 20 mil (R$ 100 mil) em uma semana. Entre seus fãs, há até um doador regular da Inglaterra, que já contribuiu com US$ 10 mil (R$ 540 mil) e costuma enviar gorjetas diariamente.

Charlotte descreve sua página como “hardcore explícita” e afirma que mostra suas duas vaginas em todo o conteúdo que produz, inclusive vídeos em que se envolve sexualmente com homens.

Apesar da fama e do sucesso financeiro, a vida pessoal da atriz enfrenta desafios. Namorar é complicado devido à sua notoriedade e à sua condição, e encontros podem se tornar situações embaraçosas, como quando dois homens apareceram em um encontro sabendo de sua particularidade.

A experiência com sua condição também tem outro lado: Charlotte recebeu mensagens de mulheres em todo o mundo que compartilham histórias semelhantes, muitas delas relatando gravidez bem-sucedida, algo que os médicos inicialmente não previam para ela. “Agora estou começando a pensar que talvez eu queira ter filhos”, disse.

