Uma americana de 32 anos que nasceu com a condição rara de dois úteros e engravidou duas vezes, uma em cada útero, deu à luz a gêmeas em dias diferentes, anunciou a mulher na sexta-feira.

"Nossos bebês milagrosos nasceram!", escreveu Kelsey Hatcher, que está documentando a história em sua conta do Instagram "doubleuhatchlings", (um jogo de palavras com o sobrenome da mãe e termo para a dupla gravidez).

A primeira menina, Roxi Layla, nasceu na terça-feira às 19H49 locais e sua irmã, Rebel Laken, nasceu na quarta-feira às 6H09.

Os médicos projetaram a data do parto para o dia de Natal, mas as gêmeas nasceram antes, a tempo de passar as festas de fim de ano em casa com os outros irmãos.

A mãe e as filhas já receberam alta e Hatcher prometeu divulgar mais detalhes do parto em breve.

Hatcher soube aos 17 anos que nasceu com útero didelfo, uma anomalia que afeta 0,3% das mulheres.

Em maio, durante uma ultrassonografia de rotina, com oito semanas de gravidez, a americana, que já tinha três filhos, descobriu que estava grávida de gêmeas e tinha um feto em cada um de seus úteros.

A gravidez nos dois úteros é extremamente rara, afirmou Shweta Patel, obstetra e ginecologista que atendeu Hatcher no Centro de Atendimento às Mulheres da Universidade do Alabama em Birmingham, sul dos Estados Unidos.

Hatcher disse que foi informada de que as probabilidades de uma gravidez em cada útero são de uma em 50 milhões e que o último caso conhecido deste fenômeno, sem fertilização assistida, foi o de uma mulher em Bangladesh que deu à luz em 2019 a gêmeos saudáveis com 26 dias de diferente entre os partos.

bur-sn/lb/an/avl/fp