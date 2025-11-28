Influenciadora some após festa e relato de homem ‘assustador’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A influenciadora de beleza Stefanie Pieper, da Áustria, desapareceu na manhã do último domingo (23/11). A criadora de conteúdo sumiu depois de retornar para casa de uma festa e, desde então, não há qualquer confirmação sobre seu paradeiro. Na quinta-feira (27/11), o ex-namorado da influenciadora e dois familiares dele foram presos por ligação com o caso.

Stefanie foi vista pela última vez no domingo, quando saiu de um táxi em frente ao seu apartamento, na cidade de Graz. Segundo relatos divulgados pela imprensa austríaca, ela chegou acompanhada de uma amiga após uma festa. No dia seguinte, quando não compareceu a uma sessão de fotos marcada, a família acionou a polícia.

No apartamento, as autoridades encontraram o cachorro da influenciadora sozinho e o celular dela desligado. A polícia confirmou o desaparecimento em um comunicado publicado na quarta-feira (26), após ser informada de que Stefanie não apareceu no trabalho “e não pôde ser localizada”.

Informações publicadas por jornais locais indicam que Stefanie enviou mensagens pelo WhatsApp a uma amiga afirmando que havia chegado bem. Depois, teria saído para passear com o cachorro e relatado que havia um homem na escadaria do prédio. Ela descreveu a figura como um “cara assustador”, “sujeito esquisito” e “figura sombria”.

O site Kleine Zeitung afirmou que vizinhos ouviram uma discussão pouco depois e afirmaram ter visto o ex-namorado da influenciadora no local.

Prisões e investigações

Na quinta-feira, a polícia anunciou que o ex-namorado de Stefanie e dois parentes dele foram presos sob suspeita de envolvimento no desaparecimento. “Os detidos estão sob custódia policial e estão sendo interrogados”, informaram as autoridades. Apesar disso, a perícia inicial no carro do ex-parceiro não encontrou pistas concretas sobre onde Stefanie poderia estar.

Em um desdobramento revelado pela imprensa eslovena, o ex-namorado — identificado como Peter — foi detido na segunda-feira depois de tentar cruzar a fronteira entre Áustria e Eslovênia. O carro dele foi encontrado abandonado e incendiado no estacionamento de um cassino. Segundo a polícia, ele não conseguiu explicar por que havia colocado fogo no veículo. As autoridades austríacas solicitaram sua extradição.

Além disso, registros de fronteira mostram que Peter atravessou diversas vezes entre Áustria e Eslovênia ao longo da semana, levantando novas suspeitas.

Apesar da intensa circulação de boatos de que Stefanie teria sido vista na Eslovênia, a polícia foi categórica ao negar qualquer confirmação. “A Polícia da Estíria não pôde confirmar esse rumor”, disse o comunicado, acrescentando que diversas solicitações da mídia mencionavam informações falsas.

Até agora, Stefanie Pieper segue desaparecida, e as buscas continuam em ambos os países.