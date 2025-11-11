Assine
DIAGNÓSTICO FALSO

Influenciadora assume nas redes sociais que fingiu ter câncer e pede perdão

A Tiktoker soma mais de 3,5 milhões de seguidores no TikTok e inventou diagnóstico falso em 2017

Flor Sette Camara*
Flor Sette Camara*
Repórter
11/11/2025 15:07 - atualizado em 11/11/2025 15:09

Influenciadora assume nas redes sociais que fingiu ter câncer
Influenciadora assume nas redes sociais que fingiu ter câncer crédito: Reprodução / Redes Sociais

A influenciadora britânica Brittany Miller divulgou um vídeo nas redes sociais assumindo que fingiu ter câncer em 2017, quando estava com 21 anos. 

Miller inventou um diagnóstico de câncer gástrico em estágio três antes de ser influenciadora, oito anos atrás. Naquela época, amigos e familiares se solidarizaram criando uma vaquinha para ajudá-la com as despesas médicas. O financiamento coletivo logo sumiu das plataformas sem qualquer vestígio, e o suposto câncer desapareceu. 

Três anos depois, em 2020, uma ex-amiga de Miller expôs a mentira na internet. Miller foi condenada pelo crime de fraude e obrigada a pagar uma multa e a cumprir liberdade condicional pela falsa alegação.

Atualmente, Brittany Miller possui mais de 3,5 milhões de seguidores no TikTok e 500 mil seguidores no Instagram e compartilha conteúdos de receitas de batatas assadas e voltados para a maternidade, já que se tornou mãe de gêmeos. 

Desculpas

No vídeo divulgado pela influenciadora, ela expôs que, quando mentiu sobre a doença, estava passando por um período de saúde mental muito debilitado. "Na época, eu não percebia o quão ruim estava, mas estava muito mal", declarou. 

“Eu estava deprimida, tinha pensamentos suicidas, estava perdida, confusa. Perdi meu parceiro, perdi meu emprego, e muitas coisas aconteceram naquele ano que me levaram a ter problemas de saúde mental”, completou. 

Miller ainda afirmou que foram seus amigos quem criaram a vaquinha e que não pegou nenhum valor das doações arrecadadas: "Assim que vi as doações, duas delas, mandei fechar a página imediatamente e não peguei um centavo sequer. Amadureci com isso. Estou trabalhando para ser a melhor versão de mim mesma. Levei muito tempo para entender por que fiz isso. Perdão, porque eu estava mentalmente instável".

@brittanyhmiller ? original sound - Brittany

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

