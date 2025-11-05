Influencer bolsonarista diz que em NY 'foi-se o tempo das pessoas bonitas'

Após a eleição do democrata Zohran Mamdani para a prefeitura de Nova York, o influenciador bolsonarista Paulo Figueiredo criticou os moradores da cidade.

Neto do ditador João Figueiredo, o último presidente do Brasil durante o regime militar, Paulo vive nos Estados Unidos e tem atuado junto do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) em busca de pressionar autoridades brasileiras para garantir a anistia de Jair Bolsonaro (PL) e demais envolvidos na trama golpista.

Crítica a moradores de Nova York

Em post no X (antigo Twitter), o influenciador disse que a eleição de Mamdani reflete o que ele vê no cotidiano da maior cidade dos EUA.

“A eleição em Nova York não me trouxe surpresa alguma. Basta andar pelas ruas, ver o tipo de gente esquisita que vive ali e você sabe que, cedo ou tarde, a conta vai chegar nas urnas”, escreveu.

Figueiredo ironizou: “Foi-se o tempo das pessoas bonitas e bem arrumadas. Agora é só cabelo colorido e pouco banho”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia