Influencer bolsonarista diz que em NY 'foi-se o tempo das pessoas bonitas'

Maior cidade dos Estados Unidos, Nova York elegeu um prefeito socialista nessa terça-feira (4/11)
Após a eleição do democrata Zohran Mamdani para a prefeitura de Nova York, o influenciador bolsonarista Paulo Figueiredo criticou os moradores da cidade.
Neto do ditador João Figueiredo, o último presidente do Brasil durante o regime militar, Paulo vive nos Estados Unidos e tem atuado junto do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) em busca de pressionar autoridades brasileiras para garantir a anistia de Jair Bolsonaro (PL) e demais envolvidos na trama golpista.
Crítica a moradores de Nova York
Em post no X (antigo Twitter), o influenciador disse que a eleição de Mamdani reflete o que ele vê no cotidiano da maior cidade dos EUA.
“A eleição em Nova York não me trouxe surpresa alguma. Basta andar pelas ruas, ver o tipo de gente esquisita que vive ali e você sabe que, cedo ou tarde, a conta vai chegar nas urnas”, escreveu.
Figueiredo ironizou: “Foi-se o tempo das pessoas bonitas e bem arrumadas. Agora é só cabelo colorido e pouco banho”.
