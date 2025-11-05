Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump acusa democratas de serem 'kamikazes' pela paralisação governamental mais longa da história

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/11/2025 11:10

compartilhe

SIGA

O presidente americano, Donald Trump, culpou nesta quarta-feira (5) os democratas "kamikazes" pela paralisação governamental mais longa da história dos Estados Unidos, superando o recorde de 35 dias estabelecido durante seu primeiro mandato. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Acabei de voltar do Japão", disse o presidente republicano durante um café da manhã de trabalho na Casa Branca. "Falei sobre os pilotos kamikazes. Acho que esses caras são kamikazes. Eles vão derrubar o país se precisarem", afirmou.

aue/jz/mr/aa/fp

Tópicos relacionados:

eleicoes eua politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay