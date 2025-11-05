Trump acusa democratas de serem 'kamikazes' pela paralisação governamental mais longa da história
O presidente americano, Donald Trump, culpou nesta quarta-feira (5) os democratas "kamikazes" pela paralisação governamental mais longa da história dos Estados Unidos, superando o recorde de 35 dias estabelecido durante seu primeiro mandato.
"Acabei de voltar do Japão", disse o presidente republicano durante um café da manhã de trabalho na Casa Branca. "Falei sobre os pilotos kamikazes. Acho que esses caras são kamikazes. Eles vão derrubar o país se precisarem", afirmou.
