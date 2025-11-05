Quem é Zohran Mamdani, o novo prefeito socialista de Nova York?

Zohran Mamdani foi eleito o novo prefeito de Nova York, nesta terça-feira (4/11). O democrata, que se identifica como socialista, assumirá o prefeitura em janeiro de 2026 com uma plataforma abertamente progressista, focada em pautas como moradia popular.

O político de 34 anos se torna o primeiro prefeito muçulmano da história de Nova York, o primeiro nascido na África, e o mais jovem desde 1892 a ocupar o cargo.

Quem é o novo prefeito de Nova York?

Zohran Mamdani nasceu em Kampala, Uganda, filho de pai ugandense, o acadêmico Mahmood Mamdani, e de mãe indiana, a cineasta Mira Nair. Mudou-se para os Estados Unidos aos sete anos, onde cresceu no Queens. Antes de se candidatar à prefeitura, ele já atuava como membro da Assembleia Estadual de Nova York desde 2021, onde se destacou pela defesa de políticas de habitação e direitos dos trabalhadores.

Com formação pelo Bowdoin College e passagem pela prestigiosa Bronx High School of Science, Mamdani trabalhou como conselheiro de prevenção de execuções hipotecárias, ajudando famílias a manter suas casas durante crises financeiras. Essa experiência moldou grande parte de sua agenda política.

Principais propostas de Mamdani

Moradia acessível: seu plano inclui expandir o controle de aluguéis para mais imóveis, investir massivamente na construção de moradia pública e criar um imposto sobre propriedades vagas para desestimular a especulação imobiliária.

Transporte público gratuito: uma de suas promessas mais ousadas é trabalhar para tornar o sistema de metrô e ônibus da cidade totalmente gratuito para todos os moradores, financiado por impostos sobre grandes corporações.

Creche universal: Mamdani pretende implementar creches gratuitas para todas as crianças entre 6 semanas e 5 anos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.