PERRENGUE

Influenciadora é parada pela polícia depois de dar selinho no marido

Franciny Ehlke estava no aeroporto de Dubai com o marido. Depois do beijo, casal foi levado para sala de inspeção policial

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
27/11/2025 10:21

Franciny Ehlke e o marido, Tony Maleh, foram abordados pela polícia depois de darem um selinho em público
Franciny Ehlke e o marido, Tony Maleh, foram abordados pela polícia depois de darem um selinho em público crédito: Redes sociais

A influenciadora Franciny Ehlke relatou um episódio inesperado e tenso que viveu durante uma conexão em Dubai, nos Emirados Árabes, na quarta-feira (26/11). Ela e o marido, o empresário Tony Maleh, foram abordados por policiais por trocarem um selinho no aeroporto.

Segundo Franciny, tudo aconteceu logo após o casal retirar as malas. “Pegamos minha mala e eu dei um selinho no momô. Gente, para quê? Assim que dei esse beijo, o policial veio e começou a falar para o Tony: ‘Onde você pensa que está? Está demonstrando amor em público’. Aí eu fiquei: ‘Não pode beijar aqui?’”, contou nos stories do Instagram.

A influenciadora disse que os agentes os levaram para uma sala de inspeção. “Mil perguntas, raio-x na mala, perguntando o que estávamos trazendo, de onde somos, quem a gente pensa que é. Ele exagerou muito”, afirmou.

Mesmo após o casal pedir desculpas e garantir que não repetiria o gesto, o policial continuou afirmando que eles estavam “se agarrando em público”. “Foi só um selinho”, reforçou Franciny.

Ela contou ainda que outro agente tentou intervir ao perceber o tom do colega. No final, o policial que havia iniciado a abordagem mudou de postura: “Ele percebeu que exagerou, pediu desculpa e ofereceu ajuda. Eu até falei: ‘É o mesmo cara que brigou com a gente?’. Depois ele ficou super simpático”, apontou.

Franciny brincou que chegou a pesquisar no ChatGPT se um selinho é proibido em Dubai. “E, segundo o chat, está tudo bem dar um selinho — mas agora estou com gatilhos”, disse.

A influenciadora revelou que aquele não foi o único problema da viagem. No hotel do aeroporto, ela e o marido receberam um quarto com duas camas de solteiro.  “Será que estamos sendo barrados de nos amar? Não pode amar em público, não pode amar no quarto… não pode nada”, ironizou.

