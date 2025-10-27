Dubai atrai empresários que buscam mais do que incentivos fiscais

Dubai deixou de ser apenas um símbolo de luxo e passou a representar um ecossistema empresarial completo, em que negócios, cultura e tecnologia convivem de forma integrada. A cidade se consolidou como um polo estratégico para empresas globais, com uma infraestrutura futurista que favorece conexões comerciais e inovação.

Entre 2023 e 2024, a Dubai International Chamber atraiu mais de 200 novas empresas, incluindo multinacionais e companhias locais em expansão internacional. Essa movimentação fortaleceu a imagem de Dubai como um centro decisório global no Oriente Médio. Para empreendedores como Denise Gonçalo, CEO do Dubai Connect Group, o emirado oferece mais do que vantagens fiscais: é uma imersão no futuro dos negócios.

A atratividade da cidade vai além dos arranha-céus e avenidas modernas. Dubai investiu na criação de um ecossistema que une qualidade de vida, inovação e segurança jurídica. No distrito financeiro DIFC, operam centenas de gestoras e fundos em um ambiente regulatório sólido, enquanto áreas como Business Bay e Dubai Internet City abrigam desde startups até grandes multinacionais em espaços voltados para a colaboração criativa.

Essa convivência multicultural transformou Dubai em um destino de turismo corporativo e estilo de vida empresarial. Reuniões, eventos, feiras e conferências se misturam ao cotidiano dos profissionais, criando oportunidades de negócios em ambientes formais e informais. Segundo Denise, cada interação pode gerar conexões estratégicas, tornando o ambiente de negócios altamente dinâmico.

Entretanto, mudanças estão a caminho. Em 2025, entra em vigor o imposto mínimo global de 15% para grandes grupos, conforme o Pilar Dois da OCDE. A medida impacta especialmente empresas que buscavam apenas vantagens fiscais em zonas francas. Denise destaca que o sucesso agora dependerá de transparência, presença real e planejamento jurídico-tributário.

Apesar da nova tributação, Dubai continua atrativa, especialmente para quem quer construir uma presença legítima e de longo prazo. Escritórios reais, equipes locais e alinhamento com regras de "substance" são agora exigências básicas. A cidade compensa os custos iniciais com credibilidade internacional e acesso facilitado a mercados estratégicos. “Quem investe pensando no longo prazo percebe que esses ajustes iniciais se transformam em vantagens estratégicas e maior segurança jurídica”, afirma Denise Gonçalo.

Combinando clima de inovação, segurança e conectividade global, Dubai segue crescendo como destino para empresas e executivos. Para Denise Gonçalo, o sucesso passa por três pilares: presença real, conexão com o ecossistema local e planejamento eficiente. Mais do que glamour, Dubai oferece uma vivência empresarial estratégica — um verdadeiro ponto de encontro entre trabalho, estilo de vida e o futuro da economia global.