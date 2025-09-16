‘Por que você está indo embora?’: jovem faz post misterioso antes de morrer

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
A influenciadora de moda Marian Izaguirre, de 23 anos, morreu no último dia 12 de setembro, poucos dias depois de ser dada como desaparecida pela família. Os familiares deram queixa do desaparecimento no dia 1º de setembro. Ela foi encontrada cinco dias depois, em 6 de setembro, em estado crítico em um quarto de hotel na cidade de Morelia, na região central do México.
A última publicação nas redes sociais foi feita um dia antes do desaparecimento, no Instagram. Marian postou um vídeo enigmático usando maquiagem de palhaço, chorando e dublando uma música sobre um amor perdido. “Todas as promessas do meu amor irão com você. Por que você está indo embora?”, diz o trecho.
Segundo informações do Ministério Público, Izaguirre apresentava complicações de saúde e foi atendida por paramédicos antes de ser levada ao hospital. Dias depois, os médicos declararam morte cerebral. A causa exata da morte ainda não foi esclarecida.
A influenciadora acumulava 4,5 milhões de seguidores no TikTok e mais de 327 mil no Instagram, conquistando fãs com seu conteúdo de moda e estilo de vida. A morte repentina de Izaguirre gerou uma onda de homenagens de fãs e colegas influenciadores.
“Voe alto florzinha, sempre em nossos corações”, escreveu um perfil. “Obviamente esse vídeo foi um alerta!! Que caminho silencioso!”, lamentou outro.
A família de Marian decidiu doar seus órgãos, incluindo pele, córneas, rins e músculo esquelético, para ajudar outras pessoas, transformando a tragédia em um gesto de solidariedade.
