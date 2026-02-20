Assine
overlay
Início Internacional
APARÊNCIA REAL

Influenciadora perde 140 mil seguidores depois de filtro falhar em live

Vídeo viral mostra momento em que efeito de beleza desaparece durante transmissão ao vivo

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
20/02/2026 11:31

compartilhe

SIGA
x
Influenciadora chinesa revelou a verdadeira aparência sem querer
Influenciadora chinesa revelou a verdadeira aparência sem querer crédito: Redes sociais

Uma influenciadora digital perdeu 140 mil seguidores depois de uma falha em um filtro de beleza revelar a verdadeira aparência dela em uma transmissão ao vivo. Segundo publicações que viralizaram no Threads, no TikTok e em outras plataformas, a mulher é chinesa e criava conteúdo de beleza. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A identidade da mulher não foi oficialmente divulgada nem em qual rede social ela perdeu os seguidores. De acordo com os vídeos que circulam nas redes, a criadora de conteúdo aparecia normalmente na câmera quando o filtro digital que suavizava sua pele e afinava seus traços desapareceu por alguns segundos. 

Leia Mais

No lugar da imagem habitual que os seguidores conheciam, com um rosto pequeno, pálido e com traços simétricos, surgiu a aparência natural da influenciadora, com rosto maior e tom de pele mais quente. Momentos depois, o filtro foi restaurado. 

Mas, segundo as legendas que acompanham o vídeo, “o estrago já estava feito”. Apesar das críticas de parte do público, muitos usuários saíram em defesa da influenciadora. 

“Acho que ela é muito mais bonita sem o filtro. O filtro parece sem vida”, escreveu uma internauta. “O quê? Ela é linda sem filtro”, disse outra.

Também houve quem aproveitasse o episódio para questionar padrões de beleza considerados inatingíveis. “Isso mostra o quanto a cultura das redes sociais é moldada por filtros e imagens cuidadosamente selecionadas. A autenticidade constrói um apoio mais forte do que a perfeição”, opinou um usuário. 

Episódios semelhantes já ocorreram anteriormente. Em 2019, a streamer chinesa conhecida como Sua Alteza Qiao Biluo surpreendeu seguidores quando um problema técnico durante uma live revelou que ela não tinha a aparência jovem exibida nas transmissões. O caso ganhou repercussão internacional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

@tintucnonghoi247 ang livestream n ung, IDO tàu kha NG HÌNH kh #tinmoi #funny #tintuc #haiuoc #viral #fyp nhc nn - Tin Tc 24h

Tópicos relacionados:

china estetica influenciadora-digital internet live redes-sociais tiktok

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay