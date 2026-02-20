Influenciadora perde 140 mil seguidores depois de filtro falhar em live

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma influenciadora digital perdeu 140 mil seguidores depois de uma falha em um filtro de beleza revelar a verdadeira aparência dela em uma transmissão ao vivo. Segundo publicações que viralizaram no Threads, no TikTok e em outras plataformas, a mulher é chinesa e criava conteúdo de beleza.

A identidade da mulher não foi oficialmente divulgada nem em qual rede social ela perdeu os seguidores. De acordo com os vídeos que circulam nas redes, a criadora de conteúdo aparecia normalmente na câmera quando o filtro digital que suavizava sua pele e afinava seus traços desapareceu por alguns segundos.

No lugar da imagem habitual que os seguidores conheciam, com um rosto pequeno, pálido e com traços simétricos, surgiu a aparência natural da influenciadora, com rosto maior e tom de pele mais quente. Momentos depois, o filtro foi restaurado.

Mas, segundo as legendas que acompanham o vídeo, “o estrago já estava feito”. Apesar das críticas de parte do público, muitos usuários saíram em defesa da influenciadora.

“Acho que ela é muito mais bonita sem o filtro. O filtro parece sem vida”, escreveu uma internauta. “O quê? Ela é linda sem filtro”, disse outra.

Também houve quem aproveitasse o episódio para questionar padrões de beleza considerados inatingíveis. “Isso mostra o quanto a cultura das redes sociais é moldada por filtros e imagens cuidadosamente selecionadas. A autenticidade constrói um apoio mais forte do que a perfeição”, opinou um usuário.

Episódios semelhantes já ocorreram anteriormente. Em 2019, a streamer chinesa conhecida como Sua Alteza Qiao Biluo surpreendeu seguidores quando um problema técnico durante uma live revelou que ela não tinha a aparência jovem exibida nas transmissões. O caso ganhou repercussão internacional.

