Influenciadora perde 140 mil seguidores depois de filtro falhar em live
Vídeo viral mostra momento em que efeito de beleza desaparece durante transmissão ao vivo
compartilheSIGA
Uma influenciadora digital perdeu 140 mil seguidores depois de uma falha em um filtro de beleza revelar a verdadeira aparência dela em uma transmissão ao vivo. Segundo publicações que viralizaram no Threads, no TikTok e em outras plataformas, a mulher é chinesa e criava conteúdo de beleza.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A identidade da mulher não foi oficialmente divulgada nem em qual rede social ela perdeu os seguidores. De acordo com os vídeos que circulam nas redes, a criadora de conteúdo aparecia normalmente na câmera quando o filtro digital que suavizava sua pele e afinava seus traços desapareceu por alguns segundos.
Leia Mais
No lugar da imagem habitual que os seguidores conheciam, com um rosto pequeno, pálido e com traços simétricos, surgiu a aparência natural da influenciadora, com rosto maior e tom de pele mais quente. Momentos depois, o filtro foi restaurado.
Mas, segundo as legendas que acompanham o vídeo, “o estrago já estava feito”. Apesar das críticas de parte do público, muitos usuários saíram em defesa da influenciadora.
“Acho que ela é muito mais bonita sem o filtro. O filtro parece sem vida”, escreveu uma internauta. “O quê? Ela é linda sem filtro”, disse outra.
Também houve quem aproveitasse o episódio para questionar padrões de beleza considerados inatingíveis. “Isso mostra o quanto a cultura das redes sociais é moldada por filtros e imagens cuidadosamente selecionadas. A autenticidade constrói um apoio mais forte do que a perfeição”, opinou um usuário.
Episódios semelhantes já ocorreram anteriormente. Em 2019, a streamer chinesa conhecida como Sua Alteza Qiao Biluo surpreendeu seguidores quando um problema técnico durante uma live revelou que ela não tinha a aparência jovem exibida nas transmissões. O caso ganhou repercussão internacional.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
@tintucnonghoi247 ang livestream n ung, IDO tàu kha NG HÌNH kh #tinmoi #funny #tintuc #haiuoc #viral #fyp nhc nn - Tin Tc 24h