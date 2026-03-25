Mulher é encontrada morta dentro de máquina em funerária

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A agente funerária Sally Blundell, de 58 anos, foi encontrada morta após ser esmagada por um elevador hidráulico dentro da funerária onde trabalhava, no Reino Unido. A mulher estava sozinha na loja quando ficou presa em uma plataforma elevatória de cerca de 200 kg usada para posicionar caixões em uma câmara refrigerada. O caso veio à tona durante um inquérito iniciado nesta semana no Tribunal do Legista de Norfolk.

O corpo foi encontrado pouco depois do meio-dia de 1º de dezembro de 2023 por um colega de trabalho, Stephen Kemp, cerca de uma hora após Blundell não comparecer a um atendimento agendado com uma mulher enlutada. Segundo ele, um guindaste hidráulico estava pressionando o tórax da funcionária.

“Era evidente para mim que ela já estava morta”, afirmou em depoimento, de acordo com o jornal The Mirror. O policial Luke Heffer, que atendeu à ocorrência, relatou que o corpo estava preso dentro da estrutura do equipamento, localizado na área da capela mortuária, nos fundos da funerária.

O inquérito também ouviu Lucy Blundell, filha da vítima, que afirmou que a mãe tinha demonstrado preocupação em trabalhar sozinha. Imagens de câmeras de segurança exibidas no tribunal mostraram que Blundell entrou na área por volta das 9h46, depois de atender uma ligação, e não foi mais vista. Não há câmeras instaladas nos espaços onde os corpos são mantidos.

Uma cliente, Dawn Salisbury, relatou que estranhou a ausência de funcionários ao chegar para um velório marcado para as 11h. Após tentar contato sem sucesso, a situação foi comunicada a outra unidade da empresa. Foi quando Kemp encontrou o corpo de Blundell.

De acordo com o legista responsável, Yvonne Blake, a causa da morte foi registrada como “contusão e compressão do tórax por um objeto externo”. Uma inspeção posterior identificou um possível problema na mola da alavanca de controle do elevador hidráulico. O equipamento havia passado por verificação em outubro de 2023, quando não foram detectadas falhas.

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Em nota, a empresa afirmou estar “profundamente entristecida” com o ocorrido e prestou condolências à família, pedindo respeito à privacidade dos envolvidos. O inquérito, conduzido com a participação de um júri, segue em andamento para esclarecer as circunstâncias do acidente.