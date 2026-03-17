Sobrevivente da bomba atômica de Hiroshima abraçado por Obama morre aos 88 anos

O sobrevivente da bomba atômica de Hiroshima Shigeaki Mori, que foi abraçado pelo então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, durante sua histórica visita à cidade em 2016, morreu aos 88 anos, informou a imprensa japonesa.

A imagem do comovente abraço entre Obama e Mori, que tinha oito anos quando os Estados Unidos lançaram a bomba em 1945, rodou o mundo.

O jornal Asahi Shimbun e outros meios de comunicação locais informaram que Mori faleceu em um hospital da cidade no sábado.

Mori, conhecido por suas pesquisas sobre o destino dos prisioneiros de guerra americanos que estavam em Hiroshima, foi arremessado em um rio pela força da enorme explosão de 6 de agosto de 1945, durante o ataque atômico contra Hiroshima.

"Saí me arrastando da água e vi uma mulher cambaleando na minha direção", contou à AFP antes de se encontrar com Obama no Memorial da Paz de Hiroshima em 2016.

"Havia sangue por todo o corpo dela e os órgãos internos pendiam do abdômen", lembrou.

"Enquanto segurava os órgãos, ela me perguntou onde poderia encontrar um hospital. Eu comecei a chorar, saí correndo e a deixei sozinha", contou.

"Escapei pisando em rostos e cabeças. Ouvi gritos que vinham de uma casa derrubada, mas corri porque ainda era uma criança sem condições de ajudar", acrescentou.

Em 2016, Obama se tornou o primeiro presidente americano em exercício a visitar a cidade e prestou uma emocionante homenagem às vítimas da primeira bomba atômica utilizada em um conflito.

Mori se mostrou visivelmente comovido ao apertar a mão de Obama. "O presidente fez um gesto como se fosse me dar um abraço, então nós nos abraçamos", disse aos jornalistas depois.

Quase 140.000 pessoas morreram no bombardeio de Hiroshima, número que inclui aqueles que sobreviveram à explosão, mas faleceram pouco depois vítimas da exposição à radiação.

Três dias depois, os Estados Unidos lançaram uma bomba sobre a cidade portuária de Nagasaki, onde quase 74.000 pessoas morreram. Os dois bombardeios precipitaram o fim da Segunda Guerra Mundial.

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