Dono do OnlyFans morre aos 43 anos

O bilionário Leonid Radvinsky, que adquiriu a plataforma de conteúdo adulto OnlyFans em 2018, morreu de câncer aos 43 anos, anunciou a empresa nesta segunda-feira (23).

O empresário ucraniano-americano adquiriu, na época, uma participação de 75% na Fenix International Limited, empresa-matriz do OnlyFans, com sede em Londres.

"É com profunda tristeza que anunciamos a morte de Leo Radvinsky. Leo faleceu em paz após uma longa batalha contra o câncer", disse um porta-voz do OnlyFans.

"Sua família pediu privacidade neste momento difícil", acrescentou o porta-voz.

Radvinsky atuou como CEO e acionista majoritário do site e transformou a plataforma em um império bilionário.

Sob sua gestão, a popularidade da plataforma disparou durante a pandemia de coronavírus, quando atingiu aproximadamente 377 milhões de usuários e 4,6 milhões de criadores de conteúdo em todo o mundo.

A empresa reportou uma receita líquida de aproximadamente 1,4 bilhão de dólares em 2024 (cerca de 8,6 bilhões de reais, na cotação da época).

A plataforma foi avaliada em cerca de 5,5 bilhões de dólares durante as negociações iniciais de venda no início deste ano (28,8 bilhões de reais, na cotação atual).

Em maio do ano passado, Radvinsky possuía um patrimônio líquido de 3,8 bilhões de dólares (21,6 bilhões de reais, na cotação da época), segundo o Índice de Bilionários da Bloomberg.

Além do OnlyFans, o empreendedor administrava o Leo, um fundo de capital de risco que fundou em 2009, focado em investimentos em tecnologia.

Ele também era conhecido por suas atividades filantrópicas, incluindo o apoio à pesquisa sobre o câncer e a projetos de código aberto.

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