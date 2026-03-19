Homem desaparece em acidente e é encontrado morto três meses depois

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O norte-americano Daniel Davis, de 59 anos, passou três meses desaparecido até ser encontrado morto nos arredores de Chicago, nos Estados Unidos. Ele tinha sido visto pela última vez após um acidente de carro, em novembro de 2025.

O corpo foi localizado na semana passada, em uma área arborizada perto de trilhos de trem, na região de Blue Island. A informação foi confirmada pelo Departamento de Polícia local. A causa da morte ainda está sendo investigada.

Na madrugada de 25 de novembro, Davis se envolveu em um acidente que deixou o carro destruído. Apesar do impacto, ele foi atendido por paramédicos, mas recusou cuidados médicos. Segundo autoridades do Condado de Cook, não havia sinais evidentes de ferimentos graves ou comprometimento no momento da avaliação.

Sem condições de dirigir, ele foi levado por policiais até o local onde trabalhava, um bar em um complexo de entretenimento. Testemunhas relataram que ele foi visto ali por volta de 1h15 da manhã.

“Davis recebeu uma carona até seu local de trabalho por volta das 0h30, visto que seu veículo estava impossibilitado de rodar”, informou o departamento. Imagens de câmeras de segurança residenciais registraram Davis aparentemente desorientado enquanto caminhava pelos subúrbios de Chicago e saía de uma igreja às 18h30 do dia 26 de novembro.

"Estamos assistindo às imagens e notamos alguns sintomas que não são normais para o Dan", disse a filha do homem, Wendy Davis, à revista People em dezembro. Entre os pontos que chamaram atenção da família estão dificuldade para andar e roupas usadas de forma incorreta.

A família passou meses em busca de respostas. A filha descreveu o período como de angústia constante. Em publicações nas redes sociais, ela relatou que o pai poderia ter sofrido algum tipo de lesão, possivelmente agravada pelo acidente.

Após a confirmação da morte, Wendy afirmou que, apesar da dor, o fim das buscas traz um encerramento para a incerteza. Ela também agradeceu o apoio recebido de autoridades e da comunidade durante o período.

“Essa é a notícia que todos esperávamos, de certa forma, mas nada realmente nos prepara para ela. Nunca ri tanto com ninguém como com meu pai. E mal posso esperar para repetir a dose um dia”, escreveu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As investigações seguem em andamento para esclarecer o que ocorreu entre o momento em que Davis foi deixado no trabalho e a descoberta de seu corpo meses depois.