Influencer que sumiu após relatar ver homem assustador é encontrada morta

A influenciadora de beleza austríaca Stefanie Pieper foi encontrada morta nesse domingo (30/11). Ela desapareceu no último dia 23, depois de informar uma amiga que tinha visto um “homem assustador”. A polícia informou que o ex-namorado da criadora de conteúdo — conhecida por vídeos sobre maquiagem, moda e música — confessou o assassinato e indicou o local onde escondeu o corpo.

De acordo com as autoridades, Stefanie desapareceu depois de voltar de uma festa na madrugada do dia 23. Ela chegou ao prédio de táxi acompanhada de uma amiga e, pouco depois, enviou mensagens pelo WhatsApp afirmando que havia chegado bem. Em seguida, escreveu novamente dizendo que achava que havia alguém na escada de casa.

A amiga relatou que Pieper descreveu a presença como a de um “cara assustador”, um “sujeito esquisito”, uma “figura sombria”. Vizinhos também disseram ter ouvido uma discussão no edifício e afirmaram ter visto o ex-namorado da influenciadora no local naquela noite.

No dia seguinte, quando Stefanie não compareceu a uma sessão de fotos marcada, amigos e parentes acionaram a polícia. No apartamento dela, as autoridades encontraram o cachorro sozinho e o celular desligado. A polícia confirmou oficialmente o desaparecimento no dia 26 de novembro.

O ex-namorado, identificado pela imprensa como Peter, foi preso na Eslovênia na semana passada, após ser localizado próximo ao seu carro em chamas no estacionamento de um cassino perto da fronteira. Segundo a polícia eslovena, o veículo havia sido incendiado no dia 24 de novembro. As autoridades afirmaram que Peter não soube explicar por que teria colocado fogo no carro.

Registros de fronteira mostram que ele teria cruzado diversas vezes entre Áustria e Eslovênia ao longo da semana, levantando suspeitas sobre sua movimentação. A polícia austríaca solicitou sua extradição, que foi realizada pouco depois.

Dois parentes do acusado também foram detidos por possível participação no caso e estão sendo interrogados. A polícia segue investigando o envolvimento de outras pessoas no crime e possíveis motivações do ex-namorado.

Confissão

De acordo com o jornal Kronen Zeitung, após ser entregue às autoridades austríacas, Peter concordou em cooperar com a investigação. Ele teria confessado ter estrangulado Stefanie, colocado o corpo da influenciadora dentro de uma mala e o enterrado em uma floresta na Eslovênia.

O acusado levou os investigadores até o local, onde o corpo foi encontrado.