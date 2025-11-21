'Toxidade fitness': ex-Miss Bumbum relata fim de namoro por celulites

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A influenciadora Débora Dunhill, ex-Miss Bumbum, relatou que o aumento de suas celulites foi usado como justificativa pelo então namorado para o fim do relacionamento. Ela classificou a situação como um exemplo de “toxidade fitness”, termo que usou para descrever as cobranças constantes sobre seu corpo.

Débora contou que, após mais de um ano de namoro, começou a enfrentar alterações hormonais que levaram a um ganho de peso. Durante esse período, as marcas em seu corpo se tornaram mais visíveis. Segundo ela, o parceiro, que tinha uma rotina de treinos intensa, passou a pressioná-la para que ela se adequasse ao seu padrão físico.

As cobranças se tornaram frequentes e acabaram afetando o bem-estar da influenciadora. “Ele dizia que eu precisava voltar ao padrão dele, que eu estava relaxando e que aquilo não combinava com a vida que ele levava”, afirmou. O assunto virou motivo de discussões e, de acordo com Débora, o aumento das celulites foi um dos argumentos para o término.

Após o fim da relação, ela percebeu o impacto emocional da situação. “Eu me senti muito mais frágil depois que tudo aconteceu, parecia que meu corpo tinha virado um problema”, desabafou. Atualmente, Débora está focada em recuperar seu peso anterior e se reorganizar emocionalmente.

O que é a celulite?

A celulite é uma condição que dá à pele um aspecto ondulado, popularmente comparado à casca de laranja. Ela é mais comum em regiões como nádegas, coxas e abdômen. Embora o ganho de peso possa intensificá-la, ele não é o único fator determinante.

De acordo com a médica Cláudia Merlo, diretora da Clínica Cláudia Merlo, a genética, a alimentação, o sedentarismo e a baixa ingestão de água também contribuem para o seu aparecimento.

“A estrutura da pele feminina, por questões anatômicas, favorece o desenvolvimento da celulite, mesmo em mulheres com baixo peso corporal. Uma pessoa magra pode ter um percentual de gordura mais alto e hábitos que pioram o quadro.”

Com o avanço da idade, a condição tende a se agravar devido à perda natural de colágeno, que afeta a sustentação da pele. Por isso, a mudança no estilo de vida é fundamental para o tratamento, incluindo a busca por uma dieta equilibrada e a prática de exercícios físicos.



“Intervenções estéticas podem melhorar a aparência da celulite, mas os resultados mais duradouros costumam vir de procedimentos que atuam diretamente nos septos fibrosos que causam as ondulações na pele", destaca.

Como a baixa quantidade de massa magra pode favorecer o quadro, o fortalecimento muscular também é uma estratégia eficaz.