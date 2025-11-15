Influenciadora e nutricionista é encontrada morta em condomínio no RJ

A nutricionista e influenciadora Diana Areas, de 39 anos, foi encontrada morta na tarde dessa quinta-feira (13/11) na área comum de um prédio na Avenida Manhães Barreto, em Campos dos Goytacazes, Região Norte do estado do Rio de Janeiro.

O Corpo de Bombeiros informou que chegou ao local às 12h25, mas ela já estava sem vida. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Campos. As informações são do site J3News.

Segundo o Hospital Ferreira Machado, Diana deu entrada na unidade na manhã de quarta-feira (12/11). Ela recebeu suturas, tomou vacina antitetânica e passou por atendimento com vários profissionais. O hospital afirma que, às 10h30, a paciente deixou o local sem receber alta.

De acordo com a reportagem, Diana havia chegado ao HFM com escoriações pelo corpo. Ela foi atendida e saiu da unidade antes do encerramento do processo médico.

Atividades em ONG

Nas redes sociais, onde acumulava mais de 200 mil seguidores, Diana apareceu em vídeo na quarta-feira (12/11) realizando atividades em uma ONG. No mesmo dia, comentou que participaria de um trabalho voltado aos cuidados com idosos.

O perfil da influenciadora também reúne registros de treinos, competições de fisiculturismo e ensaios de biquíni.

A notícia da morte da influenciadora também repercutiu em veículos internacionais como New York Post, People Magazine e Fox News, que publicaram reportagens sobre o caso.

