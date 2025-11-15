Assine
overlay
Início Nacional
MISTÉRIO

Influenciadora e nutricionista é encontrada morta em condomínio no RJ

Diana Areas, de 39 anos, acumulava mais de 200 mil seguidores nas redes sociais

Publicidade
Carregando...
TD
Tupi Digital
TD
Tupi Digital
Repórter
15/11/2025 17:22

compartilhe

SIGA
x
Influenciadora e nutricionista é encontrada morta em condomínio no RJ
O perfil da influenciadora reúne registros de treinos, competições de fisiculturismo e ensaios de biquíni crédito: Tupi

A nutricionista e influenciadora Diana Areas, de 39 anos, foi encontrada morta na tarde dessa quinta-feira (13/11) na área comum de um prédio na Avenida Manhães Barreto, em Campos dos Goytacazes, Região Norte do estado do Rio de Janeiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O Corpo de Bombeiros informou que chegou ao local às 12h25, mas ela já estava sem vida. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Campos. As informações são do site J3News.

Segundo o Hospital Ferreira Machado, Diana deu entrada na unidade na manhã de quarta-feira (12/11). Ela recebeu suturas, tomou vacina antitetânica e passou por atendimento com vários profissionais. O hospital afirma que, às 10h30, a paciente deixou o local sem receber alta.

De acordo com a reportagem, Diana havia chegado ao HFM com escoriações pelo corpo. Ela foi atendida e saiu da unidade antes do encerramento do processo médico.

Atividades em ONG

Nas redes sociais, onde acumulava mais de 200 mil seguidores, Diana apareceu em vídeo na quarta-feira (12/11) realizando atividades em uma ONG. No mesmo dia, comentou que participaria de um trabalho voltado aos cuidados com idosos.

O perfil da influenciadora também reúne registros de treinos, competições de fisiculturismo e ensaios de biquíni.

A notícia da morte da influenciadora também repercutiu em veículos internacionais como New York Post, People Magazine e Fox News, que publicaram reportagens sobre o caso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Onde buscar ajuda?

O CVV oferece apoio emocional gratuito e sigiloso pelo telefone 188, 24 horas por dia. O serviço também funciona por chat, e-mail e em postos espalhados pelo país. Se você ou alguém que conhece está passando por sofrimento psicológico, procure ajuda imediatamente.

Tópicos relacionados:

campos-dos-goytacazes norte-fluminense rio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay