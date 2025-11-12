"Tô viva": influenciadora nega ser "Japinha do CV" e refuta boatos

A influenciadora Maria Eduarda, conhecida como "Penélope", usou as redes sociais para desmentir os boatos de que teria morrido durante a megaoperação policial realizada nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro.

O que disse a influenciadora?

Em vídeo publicado nas redes, ela afirmou estar viva e negou qualquer ligação com o apelido "Japinha do CV": "Oi, meu nome é Maria Eduarda. Boatos que eu tinha morrido. Então, eu ‘tô’ viva. Isso tudo foi o que a internet criou", declarou.

Ela ainda reforçou: "Essa tal de Japinha que estão falando aí… não sou eu. Essa menina não existe. Japinha não existe."

Confira o vídeo

????AGORA: Maria Eduarda, conhecida como Penélope Charmosa ou Japinha da CV, se pronunciou após ter sido apontada como morta durante a megaoperação realizada no Rio de Janeiro, nos complexos da Penha e do Alemão. pic.twitter.com/qNAGVfGo09 — CHOQUEI (@choquei) November 12, 2025

O que Maria Eduarda disse sobre o passado?

A influenciadora comentou que tem procurado se afastar de situações relacionadas ao passado.

"Tenho minha vida, minha história. Tem coisas da minha vida que eu prefiro deixar no passado, e que eu não levo mais para minha vida hoje em dia", afirmou, sem detalhar o que quis dizer.

O que diz a Polícia Civil?

Após a circulação de uma imagem nas redes e em grupos de policiais, que atribuía um corpo baleado à influenciadora, a Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou que Maria Eduarda está viva.

A corporação identificou o corpo exibido na foto como sendo de Ricardo Aquino dos Santos, de 22 anos, natural da Bahia, que tinha dois mandados de prisão em aberto.