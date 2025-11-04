Polícia nega morte de "Japinha do CV" e identifica corpo como de homem da Bahia
Corporação afirmou que o corpo apontado como o da traficante Penélope pertencia a homem de 22 anos.
compartilheSIGA
A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou nesta terça-feira (4) que nenhuma mulher está entre os mortos da megaoperação nos Complexos da Penha e do Alemão, ocorrida no dia 28 de outubro. A corporação esclareceu que o corpo inicialmente atribuído à traficante Penélope, conhecida como Japinha, pertencia a Ricardo Aquino dos Santos, de 22 anos, natural da Bahia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Polícia divulga nomes e histórico criminal de suspeitos mortos em operação contra o Comando Vermelho no Rio
Quem era o homem identificado pela polícia?
Segundo nota oficial, Ricardo Aquino dos Santos tinha histórico criminal e dois mandados de prisão ativos. "A imagem compartilhada era do corpo de Ricardo Aquino dos Santos", afirmou a Polícia Civil em comunicado.
Como surgiu a confusão sobre a identidade?
Leia Mais
Logo após a operação, informações divulgadas por fontes policiais e nas redes sociais indicavam que Japinha estava entre os 121 mortos. Fotos do corpo — vestindo roupas camufladas e colete — circularam na internet e reforçaram a crença de que seria da criminosa.
O que se sabe sobre Penélope, a "Musa do crime"?
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
De acordo com investigações preliminares, Penélope atuava na defesa de pontos estratégicos de venda de drogas e na proteção de rotas de fuga. Ela teria reagido à abordagem policial, sendo atingida por um disparo de fuzil. Conhecida como "Musa do crime", costumava publicar fotos com armas e roupas táticas em redes sociais.