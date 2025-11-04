Polícia nega morte de "Japinha do CV" e identifica corpo como de homem da Bahia

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou nesta terça-feira (4) que nenhuma mulher está entre os mortos da megaoperação nos Complexos da Penha e do Alemão, ocorrida no dia 28 de outubro. A corporação esclareceu que o corpo inicialmente atribuído à traficante Penélope, conhecida como Japinha, pertencia a Ricardo Aquino dos Santos, de 22 anos, natural da Bahia.

Quem era o homem identificado pela polícia?

Segundo nota oficial, Ricardo Aquino dos Santos tinha histórico criminal e dois mandados de prisão ativos. "A imagem compartilhada era do corpo de Ricardo Aquino dos Santos", afirmou a Polícia Civil em comunicado.

"Penélope", linha de frente do CV, teve o rosto desfigurado em megaoperação. Foto: Reprodução

Como surgiu a confusão sobre a identidade?

Logo após a operação, informações divulgadas por fontes policiais e nas redes sociais indicavam que Japinha estava entre os 121 mortos. Fotos do corpo — vestindo roupas camufladas e colete — circularam na internet e reforçaram a crença de que seria da criminosa.

O que se sabe sobre Penélope, a "Musa do crime"?

De acordo com investigações preliminares, Penélope atuava na defesa de pontos estratégicos de venda de drogas e na proteção de rotas de fuga. Ela teria reagido à abordagem policial, sendo atingida por um disparo de fuzil. Conhecida como "Musa do crime", costumava publicar fotos com armas e roupas táticas em redes sociais.