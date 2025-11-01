"Quero lembrar sorrindo": família de "Japinha do CV" pede fim da divulgação de fotos da jovem

A irmã de Penélope, conhecida como "Japinha do CV", usou as redes sociais para fazer um apelo emocionado após a morte da jovem durante a Operação Contenção, realizada nos Complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro.

Ela pediu que imagens do corpo de Penélope parem de ser compartilhadas e afirmou que o perfil da irmã será mantido apenas para homenagens.

"Quero que lembrem dela com fotos sorrindo, feliz, como ela era", escreveu a irmã em uma publicação.

Morte durante a Operação Contenção

Segundo a Polícia Civil, Penélope era apontada como "linha de frente" do Comando Vermelho, sendo considerada uma combatente de confiança da facção.

Durante a ação, a jovem — que usava roupa camuflada — teria resistido à abordagem policial e atirado contra os agentes, sendo morta com um tiro no rosto.

Após a operação, imagens e vídeos do corpo de Penélope circularam nas redes sociais, o que motivou o pedido público da família por respeito.

Balanço da megaoperação

A Polícia Civil do Rio de Janeiro atualizou para 121 o número total de mortos na Operação Contenção, deflagrada para frear o avanço territorial do Comando Vermelho e cumprir cerca de 100 mandados de prisão.

A ação envolveu cerca de 2.500 agentes das Polícias Civil e Militar, com apoio de equipes especializadas. Entre os alvos, 30 eram de outros estados, incluindo membros da facção vindos do Pará.

De acordo com o balanço divulgado nesta quinta-feira (30), 54 corpos foram encontrados no dia da ação e outros 63 foram localizados por moradores em uma área de mata do Complexo da Penha na quarta-feira (29).

Quatro policiais também morreram durante os confrontos — dois da Polícia Militar e dois da Polícia Civil.