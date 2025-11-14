Mega-Sena 2940: uma aposta leva 99 milhões; 19 mineiros acertam a quina

Uma aposta simples feita em Porto Alegre (RS) acertou sozinha os seis números do concurso 2940 da Mega-Sena, sorteados nesta sexta-feira (14/11). O ganhador vai levar o prêmio de R$ 99.085.707,38.



As dezenas sorteadas foram: 07 - 08 - 09 - 13 - 22 - 53.

A aposta com seis números foi feita na Loteria Tabacaria 33, por meio físico, e com apenas uma cota.

Quina

Além do prêmio principal, 170 apostas com cinco acertos receberão R$ 28.007,64 cada, enquanto 13.794 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 568,96 cada.

Entre os 170 ganhadores da quina do concurso 2940 da Mega-Sena, 19 são mineiros.

As apostas de Minas que acertaram cinco dezenas na Mega-Sena 2940 foram de Araxá, Belo Horizonte, Betim, Caeté, Cataguases, Congonhas, Contagem, Ipatinga, Machado, Monte Carmelo, Montes Claros, Nova Lima, Passos (2), Patos de Minas, Recreio, Ribeirão Vermelho, Santos Dumont e Unaí.

O próximo sorteio da Mega-Sena está previsto para a próxima terça-feira (18/11), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.