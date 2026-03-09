Assine
MÃE É MÃE

Mãe do serial killer Jeffrey Dahmer defende o filho: ‘nunca quis machucar’

Joyce Dahmer defendeu o filho em uma conversa com o psicólogo criminal Eric Hickey

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
09/03/2026 10:13

Jeffrey Dahmer foi condenado por 17 assassinatos cometidos entre 1978 e 1991
Jeffrey Dahmer foi condenado por 17 assassinatos cometidos entre 1978 e 1991 crédito: Curt Borgwardt/Sygma via Getty Image

A mãe do assassino em série Jeffrey Dahmer (1960-1994), Joyce Dahmer, afirmou ao psicólogo criminal Eric Hickey que o filho não tinha intenção de ferir as vítimas, apesar dos crimes brutais que o tornaram um dos serial killers mais conhecidos da história. A conversa ocorreu no início da década de 1990, logo após a prisão do “Canibal Americano”. 

“Ele os matava, mas nunca tentou machucá-los”, defendeu a mãe de Dahmer ao psicólogo.  A mãe do assassino morreu em 2000 e manteve até o fim a visão de que o filho não era movido por ódio ou desejo de ferir deliberadamente as pessoas. Só agora o psicólogo revelou a declaração. 

Também conhecido como “O Açougueiro de Milwaukee”, Dahmer foi condenado por 17 assassinatos cometidos entre 1978 e 1991. Suas vítimas eram principalmente homens e adolescentes. Os crimes envolveram necrofilia, desmembramento e canibalismo.

Hickey, que passou décadas estudando assassinos em série, afirma que Dahmer apresentava traços de sociopatia — diferente de alguns criminosos considerados psicopatas. Segundo ele, mesmo após cometer crimes extremamente violentos, Dahmer demonstrava uma forma distorcida de culpa e até certo apego familiar.

Em relatos reunidos pelo especialista, o próprio assassino descreveu de forma perturbadora a lógica por trás de seus atos. Em uma ocasião, ele organizou oito cabeças humanas sobre uma mesa, diante de uma cadeira.

“Agora eu poderia estar cercado pelos meus amigos. Eles nunca poderiam me deixar. E eles também são fisicamente parte de mim — porque eu os comi”, disse o assassino. 

Novas análises levantadas por especialistas indicam que o número real de vítimas de Dahmer pode ser maior do que o oficialmente registrado. Alguns investigadores acreditam que os crimes possam chegar a cerca de 30 vítimas — número semelhante ao atribuído a outro serial killer famoso, Ted Bundy.

Investigação também revisita outro assassino

As declarações fazem parte de uma investigação maior conduzida pelo psicólogo e pelos pesquisadores australianos Andy Byrne e Mark Lewellyn, apresentada no podcast de true crime “Catching Evil”. O projeto também reexamina os crimes de Christopher Wilder, responsável por uma série de assassinatos nos Estados Unidos em 1984.

Conhecido como Assassino da Rainha da Beleza, Wilder é suspeito de assassinar cerca de 8 a 12 mulheres durante uma onda de crimes em 1984, embora o número exato seja incerto, pois muitas vítimas desapareceram e seus corpos nunca foram encontrados.

De acordo com especialistas envolvidos na investigação, Wilder se encaixa em um perfil ainda mais extremo do que Dahmer: o de um psicopata clássico. “Para esses indivíduos, a tortura não é um acidente. É a forma como eles processam o mundo”, explicou o especialista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

 

Uma estudante de Direito de 36 anos vem sendo apontada pela Polícia Civil de São Paulo como uma possível
Uma estudante de Direito de 36 anos vem sendo apontada pela Polícia Civil de São Paulo como uma possível "serial killer". Reprodução/Redes Sociais
Em depoimento, Ana Paula Veloso confessou ter assassinado seu senhorio, Marcelo Hari Fonseca, na noite de 26 de janeiro de 2025, em Guarulhos, São Paulo.-Reprodução
Em depoimento, Ana Paula Veloso confessou ter assassinado seu senhorio, Marcelo Hari Fonseca, na noite de 26 de janeiro de 2025, em Guarulhos, São Paulo. Reprodução
Segundo as investigações, a universitária seguia um mesmo padrão após cada crime.-Reprodução/Redes Sociais
Segundo as investigações, a universitária seguia um mesmo padrão após cada crime. Reprodução/Redes Sociais
De acordo com a polícia, ela mesma ligava para relatar as mortes, numa tentativa de manipular as apurações e afastar suspeitas.-Rob Hampson/Unsplash
De acordo com a polícia, ela mesma ligava para relatar as mortes, numa tentativa de manipular as apurações e afastar suspeitas. Rob Hampson/Unsplash
Entre os boletins de ocorrência registrados, Ana Paula aparecia como denunciante, testemunha e até suposta vítima.-Reprodução/Redes Sociais
Entre os boletins de ocorrência registrados, Ana Paula aparecia como denunciante, testemunha e até suposta vítima. Reprodução/Redes Sociais
Um investigador afirmou que Ana Paula tinha prazer em criar versões, inventar ameaças e usar a própria polícia para sustentar sua narrativa.-Reprodução
Um investigador afirmou que Ana Paula tinha prazer em criar versões, inventar ameaças e usar a própria polícia para sustentar sua narrativa. Reprodução
A primeira vez que a estudante chamou a atenção da polícia foi justamente após o falecimento do seu senhorio.-Reprodução
A primeira vez que a estudante chamou a atenção da polícia foi justamente após o falecimento do seu senhorio. Reprodução
Ana Paula foi quem acionou a polícia, alegando que o homem estava trancado em casa há dias e não respondia. -Reprodução
Ana Paula foi quem acionou a polícia, alegando que o homem estava trancado em casa há dias e não respondia. Reprodução
Durante a ligação, a estudante aparentava estar preocupada, mas, em imagens gravadas no local, foi possível ver que ela esboça um sorriso ao ser informada da morte do vizinho.-Montagem/Reproduc?a?o/TV Globo
Durante a ligação, a estudante aparentava estar preocupada, mas, em imagens gravadas no local, foi possível ver que ela esboça um sorriso ao ser informada da morte do vizinho. Montagem/Reproduc?a?o/TV Globo
Ao depor, ela afirmou ter desferido uma facada sob a axila direita do homem após uma discussão e supostas ameaças à sua família.-Divulgação
Ao depor, ela afirmou ter desferido uma facada sob a axila direita do homem após uma discussão e supostas ameaças à sua família. Divulgação
No entanto, a perícia não encontrou sinais de ferimento, e a investigação aponta que esse teria sido o primeiro crime cometido por envenenamento.-Reprodução
No entanto, a perícia não encontrou sinais de ferimento, e a investigação aponta que esse teria sido o primeiro crime cometido por envenenamento. Reprodução
Alguns meses depois, ela repetiu o padrão para comunicar a morte de Maria Aparecida Rodrigues. Elas se conheceram por meio de um aplicativo de relacionamento.-Reprodução/TV Globo
Alguns meses depois, ela repetiu o padrão para comunicar a morte de Maria Aparecida Rodrigues. Elas se conheceram por meio de um aplicativo de relacionamento. Reprodução/TV Globo
Segundo o boletim de ocorrência, Ana Paula se identificava falsamente como
Segundo o boletim de ocorrência, Ana Paula se identificava falsamente como "Carla". Reprodução/Redes Sociais
As investigações apontaram que a estudante tentou culpar um policial militar com quem ela mesma se envolveu pela morte de Maria Aparecida.-Reprodução/TV Globo
As investigações apontaram que a estudante tentou culpar um policial militar com quem ela mesma se envolveu pela morte de Maria Aparecida. Reprodução/TV Globo
A insistência da suspeita em acompanhar de perto os inquéritos começou a chamar a atenção dos investigadores.-Reprodução
A insistência da suspeita em acompanhar de perto os inquéritos começou a chamar a atenção dos investigadores. Reprodução
Após a morte de Maria Aparecida ter sido classificada como
Após a morte de Maria Aparecida ter sido classificada como "natural", ela chegou a ligar novamente para a polícia alegando ter encontrado um bolo “com cheiro de morte” em sua casa. Reprodução/TV Globo
Ana Paula também é suspeita de estar envolvida em outras mortes: a do tunisiano Hayder Mhazres, seu ex-namorado, e de um idoso no Rio de Janeiro, envenenado a pedido da filha, que é sua ex-colega de faculdade.-Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula também é suspeita de estar envolvida em outras mortes: a do tunisiano Hayder Mhazres, seu ex-namorado, e de um idoso no Rio de Janeiro, envenenado a pedido da filha, que é sua ex-colega de faculdade. Reprodução/Redes Sociais
“Ela comparecia constantemente à delegacia, queria saber o andamento dos inquéritos, se as perícias confirmavam envenenamento. Esse foi o ponto de virada da investigação”, afirmou o delegado.-Reprodução/TV Globo
“Ela comparecia constantemente à delegacia, queria saber o andamento dos inquéritos, se as perícias confirmavam envenenamento. Esse foi o ponto de virada da investigação”, afirmou o delegado. Reprodução/TV Globo
Foi esse comportamento que motivou o cruzamento dos registros, revelando que Ana Paula estava ligada a todos os falecimentos.-Reprodução
Foi esse comportamento que motivou o cruzamento dos registros, revelando que Ana Paula estava ligada a todos os falecimentos. Reprodução
Ana Paula e a irmã Roberta Fernandes, apontada como cúmplice, estão presas preventivamente.-Reprodução
Ana Paula e a irmã Roberta Fernandes, apontada como cúmplice, estão presas preventivamente. Reprodução
“Ela tem prazer em matar. A motivação pouco importa para ela. Ela quer matar e quer ser vista como a pessoa que descobre o crime”, relatou Ideião. -Reprodução/TJSP
“Ela tem prazer em matar. A motivação pouco importa para ela. Ela quer matar e quer ser vista como a pessoa que descobre o crime”, relatou Ideião. Reprodução/TJSP

