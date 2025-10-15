Irmã de serial killer é indiciada por participar de envenenamentos

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A Polícia Civil de São Paulo indiciou Roberta Veloso Fernandes, nesta quarta-feira (15/10), por suspeita de participação nos crimes atribuídos à sua irmã gêmea, Ana Paula Veloso, apontada como responsável por uma série de assassinatos por envenenamento na capital e no Rio de Janeiro.

O envolvimento de Roberta era investigado em um inquérito separado. Agora, a polícia afirma ter reunido indícios de que ela atuou, direta ou indiretamente, em pelo menos quatro mortes. Ana Paula já havia confessado ser a autora de dois assassinatos durante seu interrogatório.

Segundo o relatório da investigação, que será enviado ao Ministério Público de São Paulo para análise, as irmãs negociaram valores para cometer um dos crimes. Em conversas registradas, Roberta chega a reclamar com a irmã sobre a divisão do dinheiro.

O documento policial também destaca um áudio em que Roberta orienta Ana Paula a "cobrar R$ 4.000 por futuros TCCs". Para os investigadores, a sigla era um código usado para se referir aos assassinatos. A polícia apurou que Roberta foi mantida informada em tempo real sobre a morte de outra vítima, o tunisiano Hayder Mhazres.

A defesa de Roberta Veloso afirmou que ainda vai analisar o conteúdo do indiciamento antes de se manifestar publicamente sobre as acusações.

Qual a acusação contra a irmã da serial killer?

Roberta Veloso foi indiciada sob suspeita de participar direta ou indiretamente de quatro assassinatos atribuídos à sua irmã gêmea, Ana Paula.

Ela teria ajudado a negociar pagamentos por um dos crimes, além de orientar a irmã sobre como proceder.

Quais provas a polícia apresentou?

A investigação aponta conversas sobre divisão de dinheiro obtido com um assassinato e um áudio em que Roberta orienta Ana Paula a cobrar por "TCCs".

A polícia afirma que o termo era um código para os envenenamentos. Roberta também teria recebido atualizações em tempo real sobre a morte de uma das vítimas.

A irmã gêmea confessou os crimes?

Ana Paula Veloso, a irmã apontada como a executora, confessou em depoimento ter matado duas pessoas.

No entanto, ela negou a autoria de outros dois assassinatos que a polícia também atribui a ela.

Quais os próximos passos do caso?

O relatório final do inquérito foi enviado ao Ministério Público de São Paulo.

Caberá aos promotores analisar as provas e decidir se apresentam uma denúncia formal contra Roberta Veloso à Justiça.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.