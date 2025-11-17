Micropênis ajuda a identificar serial killer: "Menor que moeda de dez centavos"

Um detalhe físico descrito por vítimas ao longo de décadas foi utilizado pelo promotor distrital de Sacramento, Thien Ho, para reforçar a identificação de Joseph James DeAngelo como o Golden State Killer. O relato aparece no livro ‘The People vs. the Golden State Killer’, segundo publicado pelo Page Six. DeAngelo foi preso em 2025 após ser vinculado por DNA a parte dos crimes cometidos na Califórnia, Estados Unidos.

De acordo com Ho, embora o material genético conectasse o ex-policial a alguns ataques, não havia provas que permitissem relacioná-lo diretamente aos crimes atribuídos ao chamado East Area Rapist. Por isso, a equipe buscou outros elementos que pudessem corroborar os relatos das vítimas.

Ho afirmou que precisava confirmar a característica corporal citada por diversas mulheres ao longo das investigações. Para isso, policiais e um fotógrafo foram acionados enquanto DeAngelo estava sob custódia. Segundo o promotor, o registro enfrentou dificuldades, e um dos policiais chegou a comentar que havia pouca coisa a ser fotografada.

Foto: Reprodução/Gabinete do Xerife do Condado de Sacramento

O promotor relatou que o órgão genital do investigado foi descrito pela equipe como menor do que a circunferência de uma moeda de dez centavos e com comprimento semelhante à ponta de um dedo mínimo. A característica, segundo Ho, coincidia com o padrão informado por vítimas dos ataques ocorridos nos anos anteriores.

Como a confirmação influenciou a conclusão do caso?

Com a documentação da característica física, Ho afirmou ter reunido o elemento que faltava para confirmar a ligação entre os relatos históricos e os ataques que não tinham evidências de DNA disponíveis. A análise reforçou a atribuição dos crimes a DeAngelo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

Em 2020, DeAngelo se declarou culpado de 26 crimes, incluindo estupros e assassinatos, e foi condenado a múltiplas penas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional.