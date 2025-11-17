Assine
overlay
Início Internacional
DETALHE FEZ DIFERENÇA

Micropênis ajuda a identificar serial killer: "Menor que moeda de dez centavos"

O assassino se declarou culpado de 26 crimes, incluindo estupros e assassinatos, e foi condenado a múltiplas penas de prisão perpétua

Publicidade
Carregando...
BU
Bia Urgal
BU
Bia Urgal
Repórter
17/11/2025 14:20

compartilhe

SIGA
x
Micropênis ajuda a identificar serial killer:
Micropênis ajuda a identificar serial killer: "Menor que moeda de dez centavos" crédito: Tupi

Um detalhe físico descrito por vítimas ao longo de décadas foi utilizado pelo promotor distrital de Sacramento, Thien Ho, para reforçar a identificação de Joseph James DeAngelo como o Golden State Killer. O relato aparece no livro ‘The People vs. the Golden State Killer’, segundo publicado pelo Page Six. DeAngelo foi preso em 2025 após ser vinculado por DNA a parte dos crimes cometidos na Califórnia, Estados Unidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com Ho, embora o material genético conectasse o ex-policial a alguns ataques, não havia provas que permitissem relacioná-lo diretamente aos crimes atribuídos ao chamado East Area Rapist. Por isso, a equipe buscou outros elementos que pudessem corroborar os relatos das vítimas.

Leia Mais

Ho afirmou que precisava confirmar a característica corporal citada por diversas mulheres ao longo das investigações. Para isso, policiais e um fotógrafo foram acionados enquanto DeAngelo estava sob custódia. Segundo o promotor, o registro enfrentou dificuldades, e um dos policiais chegou a comentar que havia pouca coisa a ser fotografada.

Foto: Reprodução/Gabinete do Xerife do Condado de Sacramento

O promotor relatou que o órgão genital do investigado foi descrito pela equipe como menor do que a circunferência de uma moeda de dez centavos e com comprimento semelhante à ponta de um dedo mínimo. A característica, segundo Ho, coincidia com o padrão informado por vítimas dos ataques ocorridos nos anos anteriores.

Como a confirmação influenciou a conclusão do caso?

Com a documentação da característica física, Ho afirmou ter reunido o elemento que faltava para confirmar a ligação entre os relatos históricos e os ataques que não tinham evidências de DNA disponíveis. A análise reforçou a atribuição dos crimes a DeAngelo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

Em 2020, DeAngelo se declarou culpado de 26 crimes, incluindo estupros e assassinatos, e foi condenado a múltiplas penas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional.

Tópicos relacionados:

california estados-unidos mundo penis serial-killer

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay