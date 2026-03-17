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GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Trump cita omissão da Otan, mas diz que 'não precisa de ninguém'

Trump declarou que quase todos os países da Otan concordam com os ataques ao Irã, mas não querem se envolver. Ele dispensou qualquer ajuda futura do grupo

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17/03/2026 15:57

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Presidente dos EUA Donald Trump
Trump afirmou que os EUA dizimaram as Forças Armadas do Irã, incluindo a Marinha, a Força Aérea e o sistema antiaéreo crédito: Jim Watson/AFP

UOL/FOLHAPRESS - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou nesta terça-feira (17) os países que integram a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) por, segundo ele, não se envolverem na operação militar em curso contra o Irã. No mesmo pronunciamento, publicado em uma rede social, o republicano afirmou que os EUA não precisam da ajuda de ninguém.

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Trump declarou que quase todos os países da Otan concordam os ataques, mas não querem se envolver. "Os Estados Unidos foram informados pela maioria de nossos 'aliados' da Otan de que eles não querem se envolver em nossa operação militar contra o regime terrorista do Irã, no Oriente Médio", escreveu na Truth Social. A Otan é uma aliança militar composta atualmente por 32 países membros da Europa e América do Norte.

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Apesar da crítica, o presidente disse que atitude dos países não o surpreende. Ele acusou a organização de ser omissa e de não servir aos interesses norte-americanos. "Sempre considerei a Otan, onde gastamos centenas de bilhões de dólares por ano protegendo esses mesmos países, uma via de mão única: nós os protegemos, mas eles não fazem nada por nós, especialmente em um momento de necessidade", continuou.


Além de citar a Otan, Donald Trump também direcionou críticas ao Japão, à Austrália e à Coreia do Sul. O presidente enfatizou que os EUA não precisam da ajuda de nenhum país. "Falando como presidente dos Estados Unidos da América, de longe o país mais poderoso do mundo, NÃO PRECISAMOS DA AJUDA DE NINGUÉM!", publicou.

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Ele classificou a operação contra o Irã como um "sucesso militar" e dispensou qualquer ajuda futura da Otan. Ainda segundo o pronunciamento, Trump afirmou que os EUA dizimaram as Forças Armadas do Irã, incluindo a Marinha, a Força Aérea e o sistema antiaéreo. "E, talvez o mais importante, seus líderes, em praticamente todos os níveis, foram eliminados, para nunca mais nos ameaçarem, nem a nossos aliados do Oriente Médio, nem ao mundo", concluiu.

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