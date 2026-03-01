Trump ameaça usar força "nunca antes vista" se houver retaliação do Irã
compartilheSIGA
O presidente Donald Trump disse neste domingo (1º) que os Estados Unidos atacarão o Irã com "uma força nunca antes vista" se Teerã retaliar os ataques americanos e israelenses que mataram seu líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"O Irã acaba de declarar que hoje vai atacar com muita força, mais forte do que nunca", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. "MAS É MELHOR QUE NÃO FAÇAM ISSO, POIS SE O FIZEREM, NÓS OS ATACAREMOS COM UMA FORÇA NUNCA ANTES VISTA!", advertiu.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
lga/jfx/arm/cr/yr