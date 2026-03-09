Assine
GUERRA

Trump diz que decidirá, com Netanyahu, quando guerra com Irã vai acabar

Presidente dos Estados Unidos diz que a decisão será tomada "na hora certa" e ainda pediu perdão para o premiê israelense

09/03/2026 11:28

Benjamin Netanyahu, líder de Israel, em reunião com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América
Benjamin Netanyahu, líder de Israel, em reunião com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América crédito: Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Donald Trump disse ao The Times of Israel que pretende decidir junto com Benjamin Netanyahu quando a guerra contra o Irã vai terminar.

Em entrevista por telefone ao The Times of Israel, Trump afirmou que o encerramento do conflito será definido em conversa com o premiê israelense. 'Eu acho que é mútuo, um pouco. A gente tem conversado. Eu vou tomar uma decisão na hora certa, mas tudo vai ser levado em conta', disse.

 

O presidente dos EUA indicou, porém, que a palavra final ficará com a Casa Branca. Questionado se Israel poderia manter a ofensiva mesmo após Washington interromper ataques, ele respondeu: 'Eu não acho que vai ser necessário'.

Trump também voltou a justificar a operação ao dizer que Teerã representava uma ameaça direta a Israel. 'O Irã ia destruir Israel e tudo o que está ao redor. A gente trabalhou junto. A gente destruiu um país que queria destruir Israel', afirmou.

O republicano evitou se comprometer com um prazo para o fim da guerra, mas citou conversas em andamento com Netanyahu. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, havia dito na sexta-feira que Washington esperava que a campanha durasse de quatro a seis semanas.

Trump falou com o jornal pouco depois de a mídia estatal iraniana anunciar a escolha do próximo líder supremo do país. Perguntado sobre o tema, ele se limitou a dizer: 'Vamos ver o que acontece'.

Na mesma entrevista, Trump voltou a cobrar que Isaac Herzog, presidente de Israel, conceda perdão a Netanyahu. O premiê é réu em um processo por acusações de suborno, fraude e quebra de confiança.

Trump disse que quer o aliado concentrado na guerra, e não no julgamento. 'Bibi Netanyahu deveria receber esse perdão imediatamente. Eu acho que [Herzog] está fazendo uma coisa terrível ao não dar. A gente quer que Bibi esteja focado na guerra, não em um perdão ridículo', declarou.

 

O gabinete de Herzog respondeu que a decisão cabe ao presidente e ressaltou a soberania israelense. 'O presidente Herzog respeita e aprecia muito a enorme contribuição de Donald Trump para a segurança de Israel', disse o comunicado, ao acrescentar que o pedido está sendo analisado pelo Ministério da Justiça, como prevê a lei.

Do lado iraniano, autoridades têm prometido manter retaliações e responsabilizar Trump pela morte do aiatolá Ali Khamenei. Em 7 de março, Ali Larijani, chefe do Conselho de Segurança Nacional do Irã, afirmou em pronunciamento na TV estatal que Teerã não vai 'cessar os ataques' e que os EUA 'devem pagar um preço'.

A escalada também tem incluído relatos de ataques e interceptações na região do Golfo. No mesmo dia, explosões foram registradas no Bahrein, Catar e Emirados Árabes Unidos, além de relatos de drones sobre o Kuwait e a Arábia Saudita.

