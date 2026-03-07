Israel tem controle 'quase total' do espaço aéreo sobre Teerã, afirma Netanyahu
compartilheSIGA
Israel tem o controle "quase total" do espaço aéreo sobre Teerã, afirmou neste sábado o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Ele acrescentou que seu país tem um plano "metódico" para "erradicar o regime" do Irã.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Em discurso transmitido pela TV, Netanyahu afirmou que Israel manterá suas operações de ataque ao Irã. "Temos um plano metódico para erradicar o regime iraniano e alcançar muitos outros objetivos", afirmou.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur-hba/ahg/meb/lb