Israel tem controle 'quase total' do espaço aéreo sobre Teerã, afirma Netanyahu

Israel tem o controle "quase total" do espaço aéreo sobre Teerã, afirmou neste sábado o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Ele acrescentou que seu país tem um plano "metódico" para "erradicar o regime" do Irã.

Em discurso transmitido pela TV, Netanyahu afirmou que Israel manterá suas operações de ataque ao Irã. "Temos um plano metódico para erradicar o regime iraniano e alcançar muitos outros objetivos", afirmou.

