Trump diz que próximo líder do Irã não vai durar muito sem a sua aprovação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou neste domingo (8) que o próximo líder supremo do Irã "não vai durar muito" se Teerã não obtiver sua aprovação.

"Ele vai ter que obter nossa aprovação", disse Trump ao canal ABC News. "Se ele não obtiver nossa aprovação, não vai durar muito".

A imprensa estatal iraniana informou neste domingo que o órgão clerical responsável pela eleição do sucessor do assassinado líder supremo Ali Khamenei já havia votado e o nome do novo guia supremo será anunciado em breve.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

msp/dw/gv/dg/fp