Irã está desesperado, e novo líder deve estar desfigurado, diz chefe do Pentágono

FOLHAPRESS - O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, afirma que os americanos estão controlando a guerra contra o Irã e minimiza as consequências do estreito de Ormuz.

"Como o mundo está vendo, eles estão agindo por puro desespero no estreito de Ormuz", disse o secretário em referência ao estreito fechado desde o início dos bombardeios no Oriente Médio por onde passam 20% da produção mundial de petróleo e gás. O fechamento desencadeou uma crise de abastecimento global.

De acordo com a imprensa americana, o governo Trump estaria surpreso e não teria previsto a medida, que elevou o preço da gasolina. "É algo que estamos lidando com isso. Temos lidado com isso e não precisam se preocupar com isso", diz Hegseth.

Hegseth afirma que o novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, tem se pronunciado por meio de textos e não aparecido porque "está assustado e machucado". "É uma bagunça para eles." O secretário diz que o "Irã tá desesperado".





Ele foi questionado, novamente, sobre a escola no Irã que foi bombardeada e deixou 175 pessoas mortas. Segundo Hegseth, foi nomeado um oficial-general de fora do Comando Central para investigar o ataque. De acordo com uma reportagem do jornal americano The New York Times, uma investigação militar em andamento concluiu que os Estados Unidos foram responsáveis.

As afirmações de Hegseth aconteceram em uma entrevista a jornalistas no Pentagono. Além do secretário, o general Dan Caine também esteve presente e afirmou, mais uma vez, que nesta sexta-feira os EUA vão realizar ataques ainda mais fortes.

Caine ecoou essas declarações e disse que vai ser o dia "mais intenso de ataques cinéticos em toda a área de operações".