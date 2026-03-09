Trump sobre escolha de novo líder do Irã: 'Grande erro'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não está contente com a escolha de Mojtaba Khamenei como novo líder supremo do Irã. Ele foi nomeado uma semana após a morte de seu pai e antecessor, Ali Khamenei, no início da guerra contra Tel Aviv e Washington.



"Não estou contente com ele", disse o americano ao New York Post, durante entrevista em um clube de golfe perto de Miami, ao ser questionado sobre seus planos para Mojtaba. Mais tarde, à rede NBC, o republicano declarou que a escolha do filho de Khamenei é um "grande erro". "Não acho que isso vai durar. Acho que cometeram um grande erro", afirmou.

Mojtaba se torna o terceiro líder supremo da história da República Islâmica iniciada em 1979. O primeiro, Ruhollah Khomeini, morreu em 1989, sendo substituído por Ali Khamenei. O novo líder foi escolhido pela Assembleia de Especialistas, um grupo de 88 clérigos eleitos em 2024.

Na última terça-feira (3/3), os Estados Unidos e Israel atingiram o prédio da Assembleia de Especialistas, mas não havia informações sobre a presença dos clérigos no local.

Após o ataque, o presidente americano afirmou que todas as pessoas que seu governo tinha em mente para assumir o comando do Irã após o fim da guerra "estão mortas". O republicano não especificou quem elas seriam, nem em quais circunstâncias elas morreram.

O conflito no Oriente Médio já passa de uma semana. Trump vem instando os iranianos a se insurgirem contra a República Islâmica que, até o momento, resiste apesar da morte de sua principal autoridade e de políticos de alto escalão.

Ainda na entrevista, o americano disse que não estava "nem perto" de decidir sobre o envio de tropas terrestres ao país persa. "Não tomamos nenhuma decisão sobre isso. Não estamos nem perto disso", disse Trump ao ser questionado sobre o tema.

EUA x Irã

No fim de semana, o republicano sinalizou que o envio de forças americanas ao Irã sob certas circunstâncias estava sendo considerado.

Trump disse a repórteres no Air Force One que enviaria tropas apenas por uma "razão muito boa" e se as Forças Armadas iranianas estivessem "tão dizimadas que não conseguiriam lutar em terra".

Ele acrescentou que enviar tropas para garantir os estoques de urânio enriquecido no Irã era algo que poderia ser feito "mais tarde", embora os EUA não fariam isso "agora".

Autoridades do governo Trump insistem que o presidente nunca descartaria nenhuma opção e que o plano de guerra contra o Irã não envolve, no momento, o envio de tropas terrestres.