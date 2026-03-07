Assine
overlay
Início Internacional
Exterior

Trump chama Irã de 'perdedor do Oriente Médio' e promete novos ataques

O Exército iraniano afirmou que continuará atacando alvos militares dos EUA e de Israel em toda a região

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
07/03/2026 12:51 - atualizado em 07/03/2026 12:52

compartilhe

SIGA
x
Aliado de Trump no Fed pode mudar rumos da economia americana
A declaração acontece em resposta direta ao presidente do Irã. Masoud Pezeshkian pediu desculpas neste sábado (7) aos países vizinhos que foram afetados pela retaliação iraniana crédito: Portal Giro 10

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou o Irã de "perdedor do Oriente Médio" e prometeu continuar a ofensiva iniciada há uma semana até que a nação se renda ou entre em colapso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A declaração acontece em resposta direta ao presidente do Irã. Masoud Pezeshkian pediu desculpas neste sábado (7) aos países vizinhos que foram afetados pela retaliação iraniana após o ataque conjunto dos EUA e de Israel que matou o líder supremo iraniano, Ali Khamenei.

"O Irã não é mais o 'valentão do Oriente Médio', mas sim o 'perdedor do Oriente Médio', e continuará sendo por muitas décadas, até se render ou, mais provavelmente, entrar em colapso total", escreveu Trump na Truth Social.

Horas depois do pedido de desculpas de Pezeshkian, no entanto, o Exército iraniano afirmou que continuará atacando alvos militares dos EUA e de Israel em toda a região.

"Após as declarações do presidente, as Forças Armadas declaram mais uma vez que respeitam a soberania nacional dos países vizinhos e que não realizaram nenhuma agressão contra eles", diz o comunicado. Mas, "caso as ações hostis anteriores continuem, todas as bases e interesses militares" dos EUA e de Israel "em terra, mar e ar" em toda a região serão os "alvos principais", continua

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em discurso televisionado neste sábado, Pezeshkian disse também que Teerã não se renderá aos EUA nem a Israel: "Os inimigos levarão ao túmulo o desejo de que o povo iraniano se renda".

Tópicos relacionados:

ataque ataques eua ira israe israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay