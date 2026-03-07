Assine
Irã acusa EUA por ataque contra usina de dessalinização em ilha do Golfo

AFP
AFP
AFP
07/03/2026 11:48

O ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, acusou os Estados Unidos pelo ataque contra uma usina de dessalinização em uma ilha no Golfo e afirmou que a ação estabeleceu um precedente.

"Os Estados Unidos cometeram um crime flagrante e desesperado ao atacar uma usina de dessalinização de água doce na ilha de Qeshm", afirmou Araghchi na rede social X.

"O abastecimento de água em 30 localidades foi afetado. Atacar a infraestrutura do Irã é uma ação perigosa, com graves consequências. Os Estados Unidos estabeleceram o precedente, não o Irã".

