PROTESTO

Manifestantes queimam boneco de Trump em ato do 8 de Março em BH

Protesto reuniu centenas de pessoas em passeata pela Avenida Amazonas e teve críticas ao governo Zema, defesa da Palestina livre e denúncia da violência

Sílvia Pires
Alessandra Mello
Sílvia Pires
Repórter
Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
08/03/2026 13:55

Manifestantes ateiam fogo em boneco que representava Donald Trump durante ato do Dia Internacional de Luta das Mulheres, na Avenida Amazonas, em Belo Horizonte
Manifestantes ateiam fogo em boneco que representava Donald Trump durante ato do Dia Internacional de Luta das Mulheres, na Avenida Amazonas, em Belo Horizonte crédito: Alessandra Mello/EM/D.A.Press

Em meio à marcha do Dia Internacional de Luta das Mulheres em Belo Horizonte (MG), manifestantes queimaram um boneco que representava o presidente norte-americano Donald Trump. O episódio ocorreu na manhã deste domingo (8/3), durante o ato que reuniu centenas de mulheres na Avenida Amazonas, no Centro da capital mineira.

O gesto se deu no momento em que a caminhada já havia deixado a Praça Raul Soares, onde houve a concentração inicial do protesto. No meio da avenida, o boneco foi colocado no chão e incendiado por participantes, enquanto outras entoavam palavras de ordem e registravam a cena. O ato simbólico foi acompanhado por gritos e críticas à extrema direita.

Organizado por movimentos feministas, coletivos populares e lideranças políticas, o protesto começou por volta de 9h, com concentração na Praça Raul Soares, na Região Centro-Sul. O espaço foi ocupado por faixas, cartazes, apresentações culturais e intervenções artísticas que marcaram o início da mobilização.

Ao longo da manhã, a praça se transformou em um ponto de encontro para denunciar a violência de gênero e cobrar políticas públicas voltadas à proteção das mulheres. Entre os cartazes levantados pelas participantes estavam frases como “Parem de nos matar”, “Nenhuma morte esquecida” e “Criança não é mãe e nem esposa”, em referência ao caso à decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) que inocentou um homem de 35 anos acusado de se relacionar uma menina de 12.

Após as falas iniciais e apresentações culturais, as manifestantes seguiram em marcha pela Avenida Amazonas. Durante o percurso, além das pautas ligadas diretamente à defesa dos direitos das mulheres, o protesto também incorporou críticas políticas mais amplas.

Entre os gritos de ordem ouvidos ao longo da caminhada estavam palavras de protesto contra o governo do estado. Manifestantes entoaram “Fora Zema”, em referência a críticas feitas por movimentos sociais à condução de políticas públicas pela gestão do governador Romeu Zema (Novo).

A mobilização também incluiu manifestações de solidariedade internacional. Em alguns momentos do ato, participantes levantaram bandeiras e cartazes em defesa da Palestina livre, conectando a pauta feminista a debates mais amplos sobre direitos humanos e conflitos internacionais.

O protesto contou ainda com a presença das deputadas federais Célia Xakriabá (Psol-MG) e Duda Salabert (PDT-MG), que participaram da concentração na praça, caminharam ao lado das manifestantes e conversaram com participantes do ato.

Durante o trajeto da marcha, houve um breve momento de tensão com a Polícia Militar. Na Avenida Amazonas, na altura da esquina com a Rua Santa Catarina, policiais tentaram limitar a passagem das manifestantes caso uma das faixas da via não fosse liberada para o tráfego de veículos.

Após alguns minutos de discussão entre organizadoras do ato e os agentes, a situação foi contornada e o grupo conseguiu seguir com a mobilização sem novos incidentes.

