Mulher é presa por quebrar loja e causar R$ 125 mil de prejuízo a Drake

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma mulher foi presa na última quarta-feira (27/8) por destruir a loja da marca October’s Very Own (OVO), do rapper canadense Drake, localizada em Nova York, nos Estados Unidos. A suspeita, identificada como Shauna Stoner, de 31 anos, foi acusada de vandalismo e tentativa de incêndio criminoso, segundo a polícia.

De acordo com as autoridades, a mulher entrou na loja por volta das 16h35, vestindo jaqueta jeans, calças de couro e carregando uma bolsa de marca. Testemunhas afirmam que ela começou a pintar produtos com spray, virou prateleiras, arrancou roupas dos cabides e, em seguida, pegou um martelo da bolsa para quebrar vitrines e janelas. Em determinado momento, ela também teria tirado uma faca e tentado atear fogo na loja usando um isqueiro e uma lata de aerossol.

O ato de destruição causou mais de US$ 23 mil em prejuízos, o equivalente a cerca de R$ 125 mil. A loja comercializa roupas e acessórios da linha criada por Drake, incluindo camisetas a partir de US$ 60 (R$ 320) e moletons que chegam de US$ 150 (R$ 815).

Após o ataque, Shauna deixou a loja calmamente e seguiu a pé pela Bowery. Funcionários, que se mantiveram afastados por segurança, acionaram a polícia. A mulher foi presa a um quarteirão de distância, na Great Jones Street, já sem a jaqueta e vestindo apenas um sutiã preto.

Um vídeo publicado pelo site TMZ mostra o momento em que Shauna é abordada por policiais. Nas imagens, ela aparece com as mãos atrás das costas, aparentemente se preparando para ser algemada.

“Ele roubou as roupas dele só para cortar. Minhas criações!”, disse a mulher antes de entrar na viatura, sugerindo algum tipo de motivação ligada à moda.

A polícia confirmou que ninguém ficou ferido durante o incidente. No entanto, não está claro se Shauna conhece Drake ou se tinha algum tipo de desavença com a marca. Ela aguardava audiência de indiciamento até a manhã desta quarta-feira.

Segundo uma fonte ouvida pelo Page Six, a mulher não tinha qualquer vínculo com a loja. “Ela é uma completa qualquer”, disse.

A OVO, lançada por Drake em 2011, possui lojas no Canadá, Los Angeles, Londres e Nova York. A filial de Manhattan foi inaugurada em 2016 e é uma das mais badaladas da marca. O rapper não quis comentar o caso.

