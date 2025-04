Turista abusado invade recinto de crocodilo em zoológico e toma o troco

Um dia tenso em um zoológico nas Filipinas. Tudo por causa de um turista, de 29 anos, que invadiu o recinto dos crocodilos para tirar uma selfie junto ao que ele acho que fosse uma estátua do animal.

Não era. Era o próprio crocodilo. Um vídeo mostra os momentos de perigo de vida por que passou o invasor.

A notícia foi divulgada pelo jornal The New York Post, na segunda-feira (28/4).

Primeiro, o animal "permitiu" que o turista se aproximasse e manteve-se estático por alguns segundos, até que o sujeito imprudente se posicionasse para a foto. Então, com um movimento brusco, abocanhou o braço do desavisado e rodou dentro d'água, com o filipino preso à boca.

O homem, que havia pulado a cerca de proteção, ficou dominado por Lalay, o crocodilo, por meia hora, sendo arrastado ao redor do lago artificial do Zambonga Sibugay. O suplício só terminou quando um funcionário do zoológico bateu na cabeça do animal com um pedaço de cimento.

Levado para o hospital, com ferimentos no braço abocanhado e também em uma das pernas, o turista ainda tomou um pito de um policial, que disse que o comportamento dele foi perigoso, botou a vida de outros em risco e só por muita sorte sobreviveu ao episódio.