Jacaré flagrado com corpo humano na boca: o que dizem as testemunhas?

436

Um jacaré de 4 metros de cumprimento, com um cadáver humano na boca, foi avistado em uma canal próximo de uma área residencial no condado de Pinellas, no estado da Flórida (EUA) (foto: (Reprodução/Spectrum Bay News 9))

Um jacaré de 4 metros de comprimento foi flagrado em um canal próximo a uma rua residencial no condado de Pinellas, na Flórida, nos Estados Unidos, com um corpo humano na boca. O caso é investigado pela polícia local.

Segundo as autoridades locais, o caso ocorreu na sexta-feira (22/9), por volta das 13h50 (14h50, no horário de Brasília). A causa da morte da vítima ainda será identificada pela autoridades e o animal foi morto.

JaMarcus Bullard, o homem que flagrou o animal carregando o corpo, relatou ao portal Spectrum News 13 que jogou uma pedra no animal, que estava em um canal na região de Largo, na Flórida, para conferir se de fato era uma jacaré.

"Ele puxou o corpo. Estava segurando na parte mais baixa do torso e puxou para baixo da água", contou. Assim que viu a cena, JaMarcus notificou as autoridades e gravou um vídeo do momento.

O animal

De acordo com um comunicado do gabinete do xerife do Condado de Pinella , o animal tinha quase 4 metros de comprimento e 21 centímetros de altura. Ele foi morto a tiros, segundo relatório, e removido da água na sequência.

Outras testemunhas revelaram ao portal norte-americano que é comum a aparição de jacarés na região, contudo, o tamanho do animal os surpreendeu.

A vítima

O comunicado da polícia também informou a identidade da vítima. Sabrina Peckham tinha 41 anos e as investigações ainda estão em curso para determinar a causa e o horário da morte dela.

Uma autópsia do corpo ainda será realizada para esclarecer os fatos.