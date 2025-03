Crocodilo mata banhista e nada na praia com corpo na boca

Um homem chamado Sadarwinata, de 51 anos, morreu ao ser atacado violentamente por um crocodilo na última última quinta-feira (27/3), deixando os demais frequentadores perplexos. O caso aconteceu na costa da Praia de Talise, em Sulawesi Central, na Indonésia.

O réptil estava seguindo o homem, que remava no mar próximo à praia, até que o ataque foi executado, fazendo as pessoas em volta assistirem, horrorizadas, a cena do animal abocanhando o indonésio e pressionando-o em suas mandíbulas.

Segundo o jornal britânico "The Mirror", testemunhas disseram que o chamaram quando o animal se aproximou, mas ele não conseguiu ouvi-los. O réptil então alcançou o nadador, antes de prendê-lo e espancá-lo em uma brutal agressão mortal. Chefes da equipe de resgate local comunicaram que receberam um relatório do ataque às 7h15 e chegaram ao espaço cerca de 45 minutos depois.

Em depoimento, Muh Rizal, chefe do escritório de busca e resgate da cidade, explica a situação: "Às 8h, a equipe de resgate chegou e enviou um drone térmico para monitorar os movimentos da vítima."

Em imagens aéreas, o crocodilo é visto segurando o homem em sua boca enquanto nadava ao longo da costa. Os policiais que chegaram na praia começaram a atirar para libertar seu corpo.

Ainda segundo o "The Mirror", Sadarwinata estava nadando em um trecho da costa onde o animal já tinha sido visto naquele dia.

Deny Abrahams, comissário sênior da polícia da cidade, conta: "De acordo com depoimentos de testemunhas oculares, a vítima estava nadando muito perto do crocodilo que já estava visível ao redor do local. Eles gritaram para avisá-lo, mas a vítima estava na água e não ouviu. Os esforços de resgate foram realizados rapidamente pela equipe conjunta. Um dos membros do Corpo de Brigada Móvel da Polícia de Sulawesi Central foi até forçado a atirar no crocodilo para fazê-lo soltar a vítima."

Sadarwinata foi puxado para a superfície e encontrado coberto de marcas profundas de mordidas. Mais tarde, foi enviado ao Hospital Bhyangkara para uma necropsia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que pode ter ocasionado a presença desse animal?

O arquipélago indonésio abriga 14 tipos de crocodilos, com uma grande população de espécies grandes e violentas.

Especialistas acreditam que os répteis foram levados para zonas mais próximas de assentamentos humanos devido à pesca excessiva, o que reduziu os suprimentos naturais de alimentos dos crocodilos. Eles também sofreram com perda de habitat devido ao desenvolvimento de áreas costeiras em fazendas.

A Indonésia tem o maior número de ataques de crocodilos de água salgada registrados no mundo, e números recentes apontam que pelo menos 1.000 incidentes ocorreram na última década.

De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, os ataques resultaram em mais de 450 perdas, acreditando-se ainda que muitos outros incidentes não foram relatados.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck