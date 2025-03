México faz apreensão 'histórica' de hidrocarbonetos roubados

As autoridades mexicanas apreenderam 10 milhões de litros de diesel junto com armas de fogo no estado de Tamaulipas, no norte do país, no que descreveram como uma apreensão "histórica" de hidrocarbonetos.

O roubo de gasolina, conhecido coloquialmente como "huachicoleo", se tornou uma das principais atividades do crime organizado no México, que costuma obter o hidrocarboneto principalmente dos oleodutos da empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

Os 10 milhões de litros de diesel foram encontrados na propriedade de uma transportadora após as autoridades interceptarem um navio que transportava óleos lubrificantes, de acordo com nota divulgada nesta segunda-feira pela Secretaria da Segurança Pública.

"A operação foi executada após a realização de trabalhos de inteligência e investigação com o objetivo de desmantelar redes de tráfico ilegal de hidrocarbonetos", anunciaram as autoridades.

Acrescentaram que também foram apreendidos armas e cartuchos de vários calibres.

A Pemex registrou prejuízos de bilhões de pesos devido ao roubo de combustível, que ocorre principalmente por meio da extração ou "ordenha" de seus oleodutos que cruzam vários estados do país.

