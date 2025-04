Merendeira escolar é investigada e presa por fazer sexo com aluno

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Amy Nicole Wigginton, de 41 anos, foi presa depois de confessar ter feito sexo com um aluno da escola onde trabalha, no Alabama, nos Estados Unidos. De acordo com jornais locais, ela admitiu que manteve relações sexuais com o menino em pelo menos duas ocasiões distintas em sua casa, em março de 2025.

Merendeira de uma escola pública do Condado de Lauderdale, Wigginton frequentemente compartilhava imagens nas redes sociais com o marido e os filhos. Ela foi presa na semana passada após policiais a confrontarem sobre as alegações.

Ela foi interrogada pela polícia e, após a confissão, foi indiciada por duas acusações de envolvimento de um funcionário da escola em ato sexual ou relação sexual desviante com um aluno. A idade do estudante não foi revelada.

No entanto, segundo documento judicial obtido pelo site WAFF48, o menino estava "matriculado na (sua) escola" e era "menor de 19 anos". A idade de consentimento no Alabama é 16 anos. Mas acusações de abuso sexual podem ser feitas em casos envolvendo vítimas de até 18 anos, se o suspeito for um adulto cuja função é cuidar delas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Wigginton foi autuada na Cadeia do Condado de Lauderdale e está detida sob fiança de US$ 100 mil (R$ 569 mil). Em um comunicado após a prisão, o Sistema Escolar do Condado de Lauderdale afirmou que a funcionária foi afastada após a prisão.

Um dos ritmos mais populares no Brasil, o samba foi incluído na grade curricular de uma escola particular no Japão. Colton Jones Unsplash O colégio Jiyuu no Mori ("Bosque da Liberdade"), que fica na cidade de Hanno (Província de Saitama), tem o samba como disciplina desde 1998. wikimedia commons Ebiebi2 Essa é a única escola do país a ter o samba como matéria fixa na grade curricular. reprodução Um grupo de ex-alunos do professor Yoshihiro Shigeyama se reúne há 24 anos durante as férias de agosto para promover o desfile de Carnaval de Asakusa, em Tóquio. flickr - Mori Phoenix Com a aposentadoria do professor, que completou 60 anos, as aulas de samba estão com o futuro incerto. wikimedia commons Alno Quando o professor foi convidado para lecionar no Jiyuu no Mori, o colégio estava expandindo sua oferta de disciplinas optativas, e o samba apareceu como uma opção interessante para os jovens. flickr - Guilhem Vellut O samba foi introduzido no Japão muitos anos antes da bossa nova, que se tornou popular na década de 1960, com a ida de Astrud Gilberto (foto) e Sergio Mendes ao país. Instagram @astrudgilberto_ Entre os meses de julho e agosto, é comum no Japão encontrar pequenos desfiles de samba em áreas comerciais ou durante festivais de verão. reprodução Mas, o evento no distrito de Asakusa continua sendo o maior de todos e costuma reunir em torno de meio milhão de turistas! domínio público Com o tempo, a celebração cresceu e se transformou em uma competição, contando hoje com duas ligas, 15 equipes e cerca de 4 mil participantes. Veja mais sobre a história do samba! flickr - Guilhem Vellut O samba é um dos gêneros musicais mais emblemáticos do Brasil, com raízes profundas nas tradições africanas trazidas pelos escravos ao longo do período colonial. freepik Sua história remonta ao fim do século 19, quando ritmos africanos começaram a se misturar com influências europeias e indígenas, especialmente nas áreas urbanas do Rio de Janeiro. Domínio público A partir de comunidades negras nos morros cariocas e nos bairros populares, o samba começou a tomar forma como uma manifestação cultural e musical única. reprodução O samba surgiu inicialmente como uma dança de roda, chamada samba de roda, que era praticada em celebrações religiosas e festas. reprodução Com o tempo, esse estilo foi se adaptando às grandes cidades, principalmente o Rio de Janeiro, que se tornou o grande berço do samba moderno. reprodução Os ritmos africanos, como o batuque e o jongo, foram fundamentais para a formação do samba. Os instrumentos de percussão, como o atabaque e o pandeiro, também têm origem africana e são elementos essenciais do ritmo. freepik A primeira gravação oficial de um samba ocorreu em 1917 com a canção "Pelo Telefone", atribuída a Donga e Mauro de Almeida, que marcou o início da popularização do gênero. reprodução A partir da década de 1930, o rádio foi fundamental para a divulgação do samba por todo o Brasil. Compositores como Cartola, Noel Rosa e Pixinguinha se tornaram grandes nomes da música popular brasileira. - Arquivo Nacional - Fundo Correio da Manhã O samba também ganhou ainda mais notoriedade com a criação das escolas de samba, que começaram a organizar desfiles durante o Carnaval, tornando o gênero a trilha sonora oficial dessa festa popular. flickr Geraldo Viola O samba também influenciou a criação de outros gêneros, como a Bossa Nova, que ganhou fama internacional na década de 1960. Reproduçãode Youtube Canal vejapontocom O samba ultrapassou as fronteiras do Brasil e conquistou o mundo. Artistas como Carmen Miranda ajudaram a popularizar o ritmo nos Estados Unidos. Youtube Canal Carmen Miranda Hoje, o samba continua sendo um dos ritmos mais populares do Brasil e do mundo, com diversas vertentes e influências. O samba-rock, o pagode e o samba de raiz são apenas alguns exemplos. reprodução Voltar Próximo

"O Conselho de Educação do Condado de Lauderdale está ciente das alegações e a funcionária foi colocada em licença administrativa. Continuaremos a cooperar com as autoridades policiais e não temos mais comentários sobre este assunto”, afirmou.